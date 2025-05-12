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Ergin Ataman, Galatasaray'a Euroleague Çağrısı Yaptı

Ergin Ataman, Galatasaray'a Euroleague Çağrısı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 09:51

Galatasaray'ın Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi dörtlü finalini Ergin Ataman da yakından takip etti. Başarılı antrenör sarı kırmızılıların finalde Unicaja Malaga'ya kaybettiği maçın ardından özel açıklamalar yaptı. Ataman, Galatasaray'ın hedefinin artık Euroleague olması gerektiğini söyledi. 

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Galatasaray'ı Unicaja Malaga maçında yalnız bırakmadılar.

Galatasaray'ı Unicaja Malaga maçında yalnız bırakmadılar.

Türkiye'den Okan Buruk ve Dursun Özbek'in gelerek Atina'dan takip ettiği maçı Ergin Ataman da tribünden takip etti. Maç önünde sıcak ve samimi görüntüler ekranlara yansırken, iyi bir Galatasaraylı olan Ataman'ın maç sonu açıklamaları da konuşuldu.

"Final oynamak başarı"

"Final oynamak başarı"

Ergin Ataman, Galatasaray'ın finalde Unicaja Malaga'ya kaybettiği maçın ardından Galatasaray'a camia olarak önemli bir çağrıda bulundu. 

Ataman, 'Önemli bir turnuvada final oynamak, bence Galatasaray basketbol takımı için bir başarı. Yine de burada kalmaması lazım. Galatasaray'ın basketbolda çok daha büyük hedefleri olmalı.' dedi.

"Hedef artık Euroleague olmalı"

"Hedef artık Euroleague olmalı"

Ataman, Euroleague'in hedef olması gerektiğini söylerken 'Galatasaray, Avrupa'nın en büyük spor kulüplerinden biri. Galatasaray'ın basketbolda artık EuroLeague'i hedeflemesini bekliyorum. Gördüğüm kadarıyla yönetimin niyeti de bu şekilde. İnşallah Galatasaray taraftarı için daha güzel günler gelir.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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