Ergin Ataman, Galatasaray'a Euroleague Çağrısı Yaptı
Galatasaray'ın Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi dörtlü finalini Ergin Ataman da yakından takip etti. Başarılı antrenör sarı kırmızılıların finalde Unicaja Malaga'ya kaybettiği maçın ardından özel açıklamalar yaptı. Ataman, Galatasaray'ın hedefinin artık Euroleague olması gerektiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ı Unicaja Malaga maçında yalnız bırakmadılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Final oynamak başarı"
"Hedef artık Euroleague olmalı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın