Ergin Ataman, Galatasaray'a Euroleague Çağrısı Yaptı

Türkiye'den Okan Buruk ve Dursun Özbek'in gelerek Atina'dan takip ettiği maçı Ergin Ataman da tribünden takip etti. Maç önünde sıcak ve samimi görüntüler ekranlara yansırken, iyi bir Galatasaraylı olan Ataman'ın maç sonu açıklamaları da konuşuldu.