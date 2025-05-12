Real Madrid El Clasico'yu Kaybetti, Arda Güler'e Tepkiler Geldi
Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya 4-3 mağlup olurken, Arda Güler’in performansı dikkat çekti. Maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu, devre arasında oyundan alındı. Basında Arda'nın etkisiz kaldığı ve fiziksel olarak yetersiz göründüğü yönünde eleştiriler yer aldı. Bazı yorumcular, Arda’nın maçın temposuna ayak uyduramadığını savunurken, genç oyuncuya verilen fırsatın yeterince iyi değerlendirilemediği görüşünde birleşti.
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Arda Güler ve Real Madrid bir El Clasico daha kaybetti.
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45 dakikalık hayal kırıklığı...
Marca ise Arda'yı topsuz oyunda "görünmez" olmakla suçladı:
"Kaybolmuş gibiydi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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