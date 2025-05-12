Real Madrid El Clasico'yu Kaybetti, Arda Güler'e Tepkiler Geldi

Maça ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan çıkarılan Arda'ya baısnda eleştiriler vardı.

AS, 'Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu.' ifadelerine yer verdi.