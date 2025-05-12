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Real Madrid El Clasico'yu Kaybetti, Arda Güler'e Tepkiler Geldi

Real Madrid El Clasico'yu Kaybetti, Arda Güler'e Tepkiler Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 13:30

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya 4-3 mağlup olurken, Arda Güler’in performansı dikkat çekti. Maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu, devre arasında oyundan alındı. Basında Arda'nın etkisiz kaldığı ve fiziksel olarak yetersiz göründüğü yönünde eleştiriler yer aldı. Bazı yorumcular, Arda’nın maçın temposuna ayak uyduramadığını savunurken, genç oyuncuya verilen fırsatın yeterince iyi değerlendirilemediği görüşünde birleşti.

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Arda Güler ve Real Madrid bir El Clasico daha kaybetti.

Arda Güler ve Real Madrid bir El Clasico daha kaybetti.

Barcelona, Real Madrid'i evinde 4-3 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir aşama kaydetti. Bu Barcelona ve Real Madrid arasında bu sezon oynanan beş farklı şehirde beşinci maç oldu ve Barcelona tüm bu maçları kazandı.

45 dakikalık hayal kırıklığı...

45 dakikalık hayal kırıklığı...

Maça ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan çıkarılan Arda'ya baısnda eleştiriler vardı. 

AS, 'Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu.' ifadelerine yer verdi.

Marca ise Arda'yı topsuz oyunda "görünmez" olmakla suçladı:

Marca ise Arda'yı topsuz oyunda "görünmez" olmakla suçladı:

'Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi'

"Kaybolmuş gibiydi"

"Kaybolmuş gibiydi"

Sport'ta ise Arda için 'Kaybolmuş gibiydi' ifadelerine yer verildi: 

'Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ancak Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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