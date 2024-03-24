Sul Sul! Bu Simce Kelimelerin Ne Anlama Geldiğini Bulabilecek misin?
Sul Sul! Bu Simce Kelimelerin Ne Anlama Geldiğini Bulabilecek misin?
Kendi yaşamımızı bırakıp sanal karakterlerimize hayallerimizdeki hayatı sunduğumuz The Sims'in kurgusal dili Simlish, veya Türkçeleşmiş haliyle Simce'ye ne kadar hakimsin?
Buyur birlikte öğrenelim!
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1. Kolay bir şeyle başlayalım, "sul sul" ne demek?
2. Peki ya sana "no me vel" desek?
3. "Ah, gwanda blitz" diyen bir Sim size ne demek istiyordur?
4. "Freebee lay" desek peki?
5. "Woofum" hangi hayvan ola ki?
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6. "Shooflee" kelimesi ne çağrıştırıyor peki?
7. "Por See Gab Lurv" deyip susalım.
8. "Humple borpnah" ne olabilir peki?
9. "Ongie" ne anlama geliyordur sence?
10. Son olarak sana "Dag dag" diyelim!
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