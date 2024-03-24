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Sul Sul! Bu Simce Kelimelerin Ne Anlama Geldiğini Bulabilecek misin?

Sul Sul! Bu Simce Kelimelerin Ne Anlama Geldiğini Bulabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 14:01

Kendi yaşamımızı bırakıp sanal karakterlerimize hayallerimizdeki hayatı sunduğumuz The Sims'in kurgusal dili Simlish, veya Türkçeleşmiş haliyle Simce'ye ne kadar hakimsin?

Buyur birlikte öğrenelim!

Kaynak

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1. Kolay bir şeyle başlayalım, "sul sul" ne demek?

1. Kolay bir şeyle başlayalım, "sul sul" ne demek?

2. Peki ya sana "no me vel" desek?

2. Peki ya sana "no me vel" desek?

3. "Ah, gwanda blitz" diyen bir Sim size ne demek istiyordur?

3. "Ah, gwanda blitz" diyen bir Sim size ne demek istiyordur?

4. "Freebee lay" desek peki?

4. "Freebee lay" desek peki?

5. "Woofum" hangi hayvan ola ki?

5. "Woofum" hangi hayvan ola ki?
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6. "Shooflee" kelimesi ne çağrıştırıyor peki?

6. "Shooflee" kelimesi ne çağrıştırıyor peki?

7. "Por See Gab Lurv" deyip susalım.

7. "Por See Gab Lurv" deyip susalım.

8. "Humple borpnah" ne olabilir peki?

8. "Humple borpnah" ne olabilir peki?

9. "Ongie" ne anlama geliyordur sence?

9. "Ongie" ne anlama geliyordur sence?

10. Son olarak sana "Dag dag" diyelim!

10. Son olarak sana "Dag dag" diyelim!

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