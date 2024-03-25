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Bir Oyuncu Tüm Dark Souls Oyunlarını Sadece 89 Dakikada Bitirerek Rekor Kırdı!

Bir Oyuncu Tüm Dark Souls Oyunlarını Sadece 89 Dakikada Bitirerek Rekor Kırdı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 10:01

Bir oyuncu, Dark Souls serisini sırayla oynayarak toplamda 89 dakika içinde tüm seriyi tamamlayarak rekor kırdı.

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Bir oyuncu, Dark Souls serisini şaka gibi bir sürede tamamlamayı başardı.

Bir oyuncu, Dark Souls serisini şaka gibi bir sürede tamamlamayı başardı.
twitter.com

Regole adlı kullanıcı, canlı yayın sırasında yaptığı bu challenge'ı 1 saat 29 dakikada tamamlayarak rekor kırdı. Oyun içi süre baz alındığında bu süre 1 saat 19 dakikaya kadar iniyor. Oyun dışı süreler dahil olduğunda bu süre 1 saat 29 dakikaya çıkıyor.

İlk oyunu bitirmesi toplamda 23 dakika sürdü.

İlk oyunu bitirmesi toplamda 23 dakika sürdü.

Regole, ilk oyunu baştan sona 23 dakika gibi kısa bir sürede bitirdi. Ardından hemen ikinci oyuna geçen oyuncu, bu yapımı da 17 dakika gibi bir sürede tamamladı. Serinin son oyunu olan Dark Souls 3'ü ise 38 dakikada tamamladı.

Regole, üç oyunu bitirdiği ve rekor kırdığı anları Youtube'a da yükledi.

Regole, Speedrun konusunda başarılı bir istatistiğe de sahip.

Regole, Speedrun konusunda başarılı bir istatistiğe de sahip.

Çoğunlukla Souls oyunları üzerine içerik çıkartan Regole, bu konuda istatistiksel olarak birçok başarıya da sahip. Speedrun verilerinin paylaşıldığı sitede Regole'un profiline baktığımızda birçok alanda birinci olduğunu görebiliyoruz.

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