Bir Oyuncu Tüm Dark Souls Oyunlarını Sadece 89 Dakikada Bitirerek Rekor Kırdı!
Bir Oyuncu Tüm Dark Souls Oyunlarını Sadece 89 Dakikada Bitirerek Rekor Kırdı!
Bir oyuncu, Dark Souls serisini sırayla oynayarak toplamda 89 dakika içinde tüm seriyi tamamlayarak rekor kırdı.
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Bir oyuncu, Dark Souls serisini şaka gibi bir sürede tamamlamayı başardı.
İlk oyunu bitirmesi toplamda 23 dakika sürdü.
Regole, üç oyunu bitirdiği ve rekor kırdığı anları Youtube'a da yükledi.
Regole, Speedrun konusunda başarılı bir istatistiğe de sahip.
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