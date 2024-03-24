75 Yaşındaki Fortnite Bağımlısı Nine Twitch Yayınlarıyla Ortalığı Sallıyor
75 Yaşındaki Fortnite Bağımlısı Nine Twitch Yayınlarıyla Ortalığı Sallıyor
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Gelin sizi 75 yaşındaki Fortnite oyuncusu Cath Bowie, nam-ı diğer Grumpygran1948 ile tanıştıralım.
Kendisi Twitch yayınlarıyla da insanların karşısına çıkıyor ve platformda neredeyse 11 bin takipçisi var.
Fortnite oynamaya ise torununu gördükten sonra karar vermiş.
Genç oyuncuların kullandığı dilden rahatsız olduğunu söyleyen oyuncu büyükanne yaşça daha büyük kişilerden oluşan kendi takımına sahip olduğunu söylüyor.
Şöhretinin asla aile hayatının önüne geçmesine izin vermediğini söyleyen Bowie yine de hobisine vakit ayırmak konusunda hayli kararlı.
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