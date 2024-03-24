75 Yaşındaki Fortnite Bağımlısı Nine Twitch Yayınlarıyla Ortalığı Sallıyor

Özellikle ünlü YouTuber SypherPK ile olan yayınından sonra büyük bir kütlenin kendisini fark ettiğini söyleyen büyükanne buna karşın kendini ünlü olarak tanımlamıyor. Kocasının da hobisine vakit ayırmasından ötürü memnun olduğunu dile getiren kadın oyunun özel hayatına müdahale etmesine izin vermediğini, ancak herkes kendi işleri ile meşgulken akşamları bilgisayarının başına geçmekten keyif aldığını anlatıyor.