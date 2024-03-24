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75 Yaşındaki Fortnite Bağımlısı Nine Twitch Yayınlarıyla Ortalığı Sallıyor

75 Yaşındaki Fortnite Bağımlısı Nine Twitch Yayınlarıyla Ortalığı Sallıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 12:14

Oyunlar daha ziyade gençlerle özdeşleştirilse de her yaştan insanın kendilerinden bir şey bulabilecekleri bir alan olduğunu yayınlarıyla Twitch'i sallayan 75 yaşındaki Fortnite oyuncusu Cath Bowie kanıtlıyor.

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Gelin sizi 75 yaşındaki Fortnite oyuncusu Cath Bowie, nam-ı diğer Grumpygran1948 ile tanıştıralım.

Gelin sizi 75 yaşındaki Fortnite oyuncusu Cath Bowie, nam-ı diğer Grumpygran1948 ile tanıştıralım.

Günde altı saatini Fortnite oynayarak geçiren büyükanne ABD'li ünlü YouTuber SypherPK tarafından keşfedilip bir videosuna konuk olduktan sonra müthiş bir popülerlik kazandı.

Kendisi Twitch yayınlarıyla da insanların karşısına çıkıyor ve platformda neredeyse 11 bin takipçisi var.

Kendisi Twitch yayınlarıyla da insanların karşısına çıkıyor ve platformda neredeyse 11 bin takipçisi var.

Yayın yapmak istediğini torununa ilk söylediğinde 'kimse seni izlemez ve umursamaz' gibi tepkilerle karşılaştığından bahseden Bowie hızlı yükselişinin ardından ise torununun diyecek laf bulamadığını da eklemeden geçmiyor.

Fortnite oynamaya ise torununu gördükten sonra karar vermiş.

Fortnite oynamaya ise torununu gördükten sonra karar vermiş.

Dört yıl önce o zamanlar 17 yaşında olan torununu Fortnite oynarken gördüğünde çok ilgisini çektiğini söyleyen kadın o anın her şeyin başlangıcı olduğunu söylüyor. Ardından ise takımlı maçlara katılmadan önce solo modda yıllarca alıştırma yapmış.

Genç oyuncuların kullandığı dilden rahatsız olduğunu söyleyen oyuncu büyükanne yaşça daha büyük kişilerden oluşan kendi takımına sahip olduğunu söylüyor.

Genç oyuncuların kullandığı dilden rahatsız olduğunu söyleyen oyuncu büyükanne yaşça daha büyük kişilerden oluşan kendi takımına sahip olduğunu söylüyor.

Örneğin 'öldürmek' kelimesinden hoşlanmadıklarını, bunun yerine 'ortadan kaldırmak' terimini kullandıklarını söyleyen Bowie ayrıca oyunun çok da kanlı olmamasını ve kanlar içinde yerde yatan oyuncular olmamasını da sevdiğini belirtiyor.

Şöhretinin asla aile hayatının önüne geçmesine izin vermediğini söyleyen Bowie yine de hobisine vakit ayırmak konusunda hayli kararlı.

Şöhretinin asla aile hayatının önüne geçmesine izin vermediğini söyleyen Bowie yine de hobisine vakit ayırmak konusunda hayli kararlı.

Özellikle ünlü YouTuber SypherPK ile olan yayınından sonra büyük bir kütlenin kendisini fark ettiğini söyleyen büyükanne buna karşın kendini ünlü olarak tanımlamıyor. Kocasının da hobisine vakit ayırmasından ötürü memnun olduğunu dile getiren kadın oyunun özel hayatına müdahale etmesine izin vermediğini, ancak herkes kendi işleri ile meşgulken akşamları bilgisayarının başına geçmekten keyif aldığını anlatıyor.

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