Yer Yerinden Oynar: Resident Evil 9 Açık Dünya Olabilir!

Daha önce de bu tarz sızıntılarıyla gündeme gelen ve artık tanınan Dusk Golem'in söylediklerine göre serinin ana oyunu konumunda olacak Resident Evil 9 açık dünya temellerine sahip olacak. Village'de yapılan değişiklikler ve hayranların beğendiği özellikler ise olduğu gibi korunacakmış.