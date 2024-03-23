Yer Yerinden Oynar: Resident Evil 9 Açık Dünya Olabilir!
Yer Yerinden Oynar: Resident Evil 9 Açık Dünya Olabilir!
Resident Evil Village ile seriyi güzel bir konuma getiren ve daha sonra Resident Evil 4 Remake ile işleri ciddiye bindiren Capcom, yıllardır üzerinde çalıştığı serinin dokuzuncu oyunu için farklı planlar kuruyor olabilir!
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Resident Evil Village seriye farklı bir hava katmıştı.
X platformunda Dusk Golem ismiyle bilinen hesaptan ilgi çekici detaylar var.
Dragon's Dogma 2'de kullanılan RE Engine kullanılıyor.
Resident Evil 9'un 2025 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyor.
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