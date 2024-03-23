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Yer Yerinden Oynar: Resident Evil 9 Açık Dünya Olabilir!

Yer Yerinden Oynar: Resident Evil 9 Açık Dünya Olabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 22:01

Resident Evil Village ile seriyi güzel bir konuma getiren ve daha sonra Resident Evil 4 Remake ile işleri ciddiye bindiren Capcom, yıllardır üzerinde çalıştığı serinin dokuzuncu oyunu için farklı planlar kuruyor olabilir!

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Resident Evil Village seriye farklı bir hava katmıştı.

Resident Evil Village seriye farklı bir hava katmıştı.

2021 yılında çıkan ve hayranlar tarafından oldukça beğenilen Resident Evil Village sonrası 2023 yılında da Resident Evil 4 Remake piyasaya sürülmüştü. Remake projesi sayılmazsa seriye yaklaşık 2 yıldır yeni bir ana oyun geliştiriliyor.

X platformunda Dusk Golem ismiyle bilinen hesaptan ilgi çekici detaylar var.

X platformunda Dusk Golem ismiyle bilinen hesaptan ilgi çekici detaylar var.

Daha önce de bu tarz sızıntılarıyla gündeme gelen ve artık tanınan Dusk Golem'in söylediklerine göre serinin ana oyunu konumunda olacak Resident Evil 9 açık dünya temellerine sahip olacak. Village'de yapılan değişiklikler ve hayranların beğendiği özellikler ise olduğu gibi korunacakmış.

Dragon's Dogma 2'de kullanılan RE Engine kullanılıyor.

Dragon's Dogma 2'de kullanılan RE Engine kullanılıyor.
twitter.com

Resident Evil 9'un RE Engine motoru kullanacağını söyleyen Dusk Golem, Dragon's Dogma 2'nin bu motorun işlevselliğini arttırdığını söylüyor ve bu teknoloji üzerine inşa edilen Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 oyunlarını işaret ediyor.

Resident Evil 9'un 2025 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Resident Evil 9'un 2025 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Farklı kaynaklardan alınan bilgilere göre duyuru tarihinin yakın olduğu ancak çıkış tarihinin en erken 2025 yılının sonlarında olabileceği söyleniyor. Henüz kesin bir açıklama olmasa bile duyuru tarihini beklemek mantıklı olacaktır.

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