Maladai Nooboo! The Sims Oyunundan Esinlenen Filmin Yapımcılığını Margot Robbie Üstlenecek!

2023 yılının Temmuz ayında ülkemizde vizyona giren Barbie filmiyle tanınan, başarılı aktris ve yapımcı Margot Robbie, bomba gibi bir haberle çıkageldi. Tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olan 'The Sims'ten esinlenen yeni filmin yapımcılığını üstleneceği söyleniyor. Detaylar.👇