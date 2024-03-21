Maladai Nooboo! The Sims Oyunundan Esinlenen Filmin Yapımcılığını Margot Robbie Üstlenecek!
Maladai Nooboo! The Sims Oyunundan Esinlenen Filmin Yapımcılığını Margot Robbie Üstlenecek!
Kaynak: https://www.etonline.com/margot-robbi...
2023 yılının Temmuz ayında ülkemizde vizyona giren Barbie filmiyle tanınan, başarılı aktris ve yapımcı Margot Robbie, bomba gibi bir haberle çıkageldi. Tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olan 'The Sims'ten esinlenen yeni filmin yapımcılığını üstleneceği söyleniyor. Detaylar.👇
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Harley Quinn, Barbie, Nellie, Naomi ve daha bir sürü film karakterine hayat veren yetenekli aktris Margot Robbie'nin ve ne kadar başarılı olduğunun namını duymuşsunuzdur.
"Birds of Prey", "Saltburn" ve "Promising Young Woman" gibi birçok bilinen filmin yapımcılığında da rol alan güzeller güzeli Robbie, şimdi ise yılların video oyununun beyazperdeye taşınmasına yardımcı olmaya hazırlanıyor.
Barbie'yi beyazperdeye büyük bir başarıyla taşıdıktan sonra Margot Robbie, yapımcı olarak "The Sims"i radarına alıyor.
The Hollywood Reporter'a göre, ilk kez 2000 yılında piyasaya sürülen ve tarihin en çok satan bilgisayar oyunlarından biri olan The Sims, Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap altında sinemaya uyarlanacak.
Robbie'nin eşi Tom Ackerly, Josey McNamara ve Sophia Kerr ile birlikte yönettiği yapım şirketi, orijinal oyunu yayınlayan Vertigo Entertainment ve Electronic Arts ile işbirliği yapacak.
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Marvel dizisi Loki'nin ilk sezonunu yönetmesiyle tanınan yönetmen Kate Herron, Herron ve birçok projede beraber çalıştığı Briony Redman senaryoyu birlikte kaleme alacaklar.
Şehir kurma simülasyon oyunu SimCity'nin başarısının ardından geliştirilen The Sims, oyuncuların özel evler inşa edebildiği bir gerçek yaşam simülasyonu oyunudur.
Pek çok kişi fark etmiştir ki The Sims, Barbie'ye oldukça benziyor. İkisinin de kaynağında doğal bir hikaye veya kurgu yok.
Ancak Barbie filmi, Oscar'lık ve milyon dolarlık gişe rekortmeni bir film haline geldi. Akademi ödüllerinde film ve oyuncuları Akademi Ödüllerinde tamı tamına 6 ödül aldı - ki bu sayı filme emek veren diğer bireylere verilen ödüllerin dışındaki ödül sayısı.
İşi doğru ve yaratıcı bir ekip aldığından Sims gibi üç devam oyununun yanı sıra sayısız genişletme ve DLC teklifiyle, başlı başına hasılat rekorları kıran bir oyunun sineması da meraklıların beklentisini haliyle arttırıyor.
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Hayranların The Sims filmini ne zaman beyazperdede göreceğimiz konusunda henüz bir bilgi yok. Ama heyecanla beklediğimiz bir proje orası kesin.
Bu habere gelen yorum ve tepkilere bakalım biraz da...
"Eğer havuza giden merdivenin kaldırıldığı bir sahne olmazsa.... İsyan edeceğiz hajsdhjand."
"Benim harbi tepkim: Kanlı canlı bir 'The Sims' filmi üzerinde çalışılıyor. Margot Robbie yapımcılığa hazırlanıyor."
"Bu filmde olsa iyi olur."
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"Lütfen altyazı olmadan sadece sims'çe konuşsunlar, sadece enerrr."
"Altyazı yok sadece düşünce balonları 'DAG DAG'."
"Barbie'yi gerçekten iyi yapmışlardı. Bunun nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum."
"Bunun için bayağı bi' araştırma yapsalar iyi olur. İlk çıktığında 10 yaşındaydım, o zamandan beri Sims oynuyorum."
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"Ama en önemlisi, bir 'woohoo' sahnesi olacak mı?"
"Kulağa ilginç geliyor! The Sims'in beyazperdede nasıl hayat bulacağını görmek için sabırsızlanıyorum."
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