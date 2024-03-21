The Crown ve Black Mirror Önde! 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin Adayları Açıklandı
The Crown ve Black Mirror Önde! 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin Adayları Açıklandı
2024 BAFTA Televizyon Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen BAFTA Televizyon Ödülleri'nde The Crown dizisi 8 adaylık elde etti. Teknolojiyi çok farklı bir şekilde konu alan Black Mirror ise 7 adaylık aldı. İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri adaylarının tam listesi burada!
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En İyi Drama Dizisi
En İyi Mini Dizi
En İyi Uluslararası Dizi
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
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Komedi Programında En İyi Kadın Performansı
Komedi Programında En İyi Erkek Performansı
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Eğlence Performansı
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En İyi Senaryolu Komedi
Güncel Olaylar
En İyi Drama Yazarı
En İyi Komedi Yazarı
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