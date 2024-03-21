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The Crown ve Black Mirror Önde! 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin Adayları Açıklandı

The Crown ve Black Mirror Önde! 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin Adayları Açıklandı

İngiltere dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 10:47

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen BAFTA Televizyon Ödülleri'nde The Crown dizisi 8 adaylık elde etti. Teknolojiyi çok farklı bir şekilde konu alan Black Mirror ise 7 adaylık aldı. İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri adaylarının tam listesi burada!

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En İyi Drama Dizisi

En İyi Drama Dizisi

  • The Gold (BBC One)

  • Happy Valley (BBC One)

  • Slow Horses (Apple TV+)

  • Top Boy (Netflix)

En İyi Mini Dizi

En İyi Mini Dizi

  • Best Interests (BBC One)

  • Demon 79, Black Mirror (Netflix)

  • The Long Shadow (ITV1)

  • The Sixth Commandment (BBC One)

En İyi Uluslararası Dizi

En İyi Uluslararası Dizi

  • The Bear (Disney+)

  • Beef (Netflix)

  • Class Act (Netflix)

  • The Last of Us (Sky Atlantic)

  • Love & Death (ITVX)

  • Succession (Sky Atlantic)

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • Anjana Vassan, Black Mirror (Netflix)

  • Anne Reid, The Sixth Commandment (BBC One)

  • Bella Ramsey, The Last of Us (Sky Atlantic)

  • Helena Bonham, The Crown (Netflix)

  • Sarah Lancashire, Happy Valley (BBC One)

  • Sharon Horgan, Best Interests (BBC One)

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • Brian Cox, Succession (Sky Atlantic)

  • Dominic West, The Crown (Netflix)

  • Kane Robinson, Top Boy (Netflix)

  • Paapa Essiedu, The Lazarus Project (Sky Max)

  • Steve Coogan, The Reckoning (BBC One)

  • Timothy Spall, The Sixth Commandment (BBC One)

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Komedi Programında En İyi Kadın Performansı

Komedi Programında En İyi Kadın Performansı

  • Bridget Christie, The Change (Channel 4)

  • Gbemisola Ikumelo, Black Ops (BBC One)

  • Máiréad Tyers, Extraordinary (Disney+)

  • Roisin Gallagher, The Lovers (Sky Atlantic)

  • Sofia Oxenham, Extraordinary (Disney+)

  • Taj Atwal, Hullrasiers (Channel 4)

Komedi Programında En İyi Erkek Performansı

Komedi Programında En İyi Erkek Performansı

  • Adjani Salmon, Black Ops (BBC One)

  • David Tennant, Good Omens (Prime Video)

  • Hammed Animashaun, Black Ops (BBC One)

  • Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou (Netflix)

  • Joseph Gilgun, Brassic (Sky Max)

  • Mawaan Rizwan, Juice (BBC Three)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Amit Shah, Happy Valley (BBC One)

  • Éanna Hardwick, The Sixth Commandment (BBC One)

  • Harris Dickinson, A Murder At The End of The World (Disney+)

  • Jack Lowden, Slow Horses (Apple TV+)

  • Matthew MacFayden, Succession (Sky Atlantic)

  • Salim Daw, The Crown (Netflix)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix)

  • Harriet Walter, Succession (Sky Atlantic)

  • Jasmin Jobson, Top Boy (Netflix)

  • Lesley Manville, The Crown (Netflix)

  • Nico Parker, The Last of Us (Sky Atlantic)

  • Siobhan Finneran, Happy Valley (BBC One)

En İyi Eğlence Performansı

En İyi Eğlence Performansı

  • Anthony McPartlin and Declan Donnelly, I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! (ITV1)

  • Big Zuu, Big Zuu’s Big Eats (Dave)

  • Graham Norton, The Graham Norton Show (BBC One)

  • Hannah Waddingham, Eurovision Song Contest 2023 (BBC One)

  • Joe Lycett, Late Night Lycett (Channel 4)

  • Rob Beckett and Romesh Ranganathan, Rob and Romesh Vs , (Sky Max)

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En İyi Senaryolu Komedi

En İyi Senaryolu Komedi

  • Big Boys (Channel 4)

  • Dreaming Whilst Black (BBC One)

  • Extraordinary (Disney+)

  • Such Brave Girls (BBC Three)

Güncel Olaylar

Güncel Olaylar

  • Inside Russia: Traitors and Heros Storyville (BBC Two)

  • Putin Vs The West (BBC Two)

  • Russell Brand: In Plain Sight (Channel 4)

  • The Shamima Begum Story

En İyi Drama Yazarı

En İyi Drama Yazarı

  • Charlie Brooker & Bisha K Ali, Demon 79 (Black Mirror) - Netflix

  • Jesse Armstrong, Succession - Sky Atlantic

  • Sally Wainwright, Happy Valley - BBC One

  • Sarah Phelps, The Sixth Commandment - BBC One

En İyi Komedi Yazarı

En İyi Komedi Yazarı

  • Jack Rooke, Big Boys - Channel 4

  • Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou - Netflix

  • Kat Sadler, Such Brave Girls - BBC Three

  • Mawaan Rizwan, Juice - BBC Three

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