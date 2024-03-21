The Crown ve Black Mirror Önde! 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin Adayları Açıklandı

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen BAFTA Televizyon Ödülleri'nde The Crown dizisi 8 adaylık elde etti. Teknolojiyi çok farklı bir şekilde konu alan Black Mirror ise 7 adaylık aldı. İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri adaylarının tam listesi burada!