Anne Hathaway'in Yeni Romantik Komedi Filmi Henüz İzleyiciyle Buluşmadan Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Anne Hathaway'in Yeni Romantik Komedi Filmi Henüz İzleyiciyle Buluşmadan Ortalığı Kasıp Kavurdu!
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Anne Hathaway'in yeni romantik filmi "Sen İhtimali" (The Idea of You) gösterime girmeden önce büyük bir ilgi toplamaya başladı.
41 yaşındaki ünlü oyuncunun hayranları filmin Amazon Prime'da 2 Mayıs'ta yayınlanacağını öğrenince oldukça heyecanlandı.
Film boşanmış bir anne ile dünyanın en ünlü müzik grubunun solisti arasında gelişen beklenmedik bir aşk hikayesini konu alıyor.
Rotten Tomatoes gibi eleştiri derleme sitelerinde yüksek puanlar alan film henüz genel izleyici kitlesi tarafından görülmeden 9 eleştirmenin değerlendirmeleriyle tam 100 puan aldı.
Hollywood Reporter filmi "pamuk şeker gibi" tanımlarken Variety ise müziklerine övgüler yağdırdı.
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The Playlist ve Slashfilm gibi siteler de filmi ve özellikle Anne Hathaway ile Nicholas Galitzine'in performanslarını yüksek notlarla değerlendirdi.
Sosyal medyada filmin kitaptan daha neşeli olabileceğine dair yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar filmin romantik komedi türünde olup olmadığını tartışırken diğerleri ise "romantik komedi geri döndü" diyerek beğenilerini dile getirdiler.
The Idea of You filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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