Ünlü Aktris Çok Güzel Olduğu İçin Hollywood'un Onu Cinselleştirme İsteğine Ateş Püskürdü!
Ünlü Aktris Çok Güzel Olduğu İçin Hollywood'un Onu Cinselleştirme İsteğine Ateş Püskürdü!
Ünlü aktris Eiza González, güzelliğinin Hollywood tarafından cinsel bir obje olarak görülmesine karşı çıkarak bu duruma isyan etti. Detaylar içerikte. 👇
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Eiza González gerçekleştirdiği bir röportajda kariyerindeki bazı rolleri "çok güzel" olduğu gerekçesiyle kaybettiğini belirtti.
Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi 3 Cisim Problemi'nde rol alan 34 yaşındaki Meksikalı aktris röportajında güzelliğinin kariyerine engel teşkil ettiğini ve Latinlerin Hollywood'da farklı standartlara tabi tutulduğunu dile getirdi.
New Mexico doğumlu González, Oscar adayı Margot Robbie'yi örnek göstererek Hollywood'un güzellik ve cinsellikle ilgili çifte standartlarını eleştirdi.
Aktris, Latin kadınlarının aşırı cinselleştirildiği algısından duyduğu hayal kırıklığını ve bu durumun yarattığı zorlukları ifade etti.
González son olarak da Meksika'dan ABD'ye kariyerini taşımanın getirdiği zorluklardan bahsetti.
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