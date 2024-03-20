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Ünlü Aktris Çok Güzel Olduğu İçin Hollywood'un Onu Cinselleştirme İsteğine Ateş Püskürdü!

Ünlü Aktris Çok Güzel Olduğu İçin Hollywood'un Onu Cinselleştirme İsteğine Ateş Püskürdü!

Sinema Netflix film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 12:51

Ünlü aktris Eiza González, güzelliğinin Hollywood tarafından cinsel bir obje olarak görülmesine karşı çıkarak bu duruma isyan etti. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Eiza González gerçekleştirdiği bir röportajda kariyerindeki bazı rolleri "çok güzel" olduğu gerekçesiyle kaybettiğini belirtti.

Eiza González gerçekleştirdiği bir röportajda kariyerindeki bazı rolleri "çok güzel" olduğu gerekçesiyle kaybettiğini belirtti.

Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi 3 Cisim Problemi'nde rol alan 34 yaşındaki Meksikalı aktris röportajında güzelliğinin kariyerine engel teşkil ettiğini ve Latinlerin Hollywood'da farklı standartlara tabi tutulduğunu dile getirdi.

Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi 3 Cisim Problemi'nde rol alan 34 yaşındaki Meksikalı aktris röportajında güzelliğinin kariyerine engel teşkil ettiğini ve Latinlerin Hollywood'da farklı standartlara tabi tutulduğunu dile getirdi.

New Mexico doğumlu González, Oscar adayı Margot Robbie'yi örnek göstererek Hollywood'un güzellik ve cinsellikle ilgili çifte standartlarını eleştirdi.

New Mexico doğumlu González, Oscar adayı Margot Robbie'yi örnek göstererek Hollywood'un güzellik ve cinsellikle ilgili çifte standartlarını eleştirdi.

“Pek çok proje için 'Rol için fazla güzel. Bu rol için fazla seksi' diyorlar. Peki Margot Robbie ne? O hayatımda gördüğüm en seksi, en güzel kadın! Kimlik krizi yaşadım.”

Aktris, Latin kadınlarının aşırı cinselleştirildiği algısından duyduğu hayal kırıklığını ve bu durumun yarattığı zorlukları ifade etti.

Aktris, Latin kadınlarının aşırı cinselleştirildiği algısından duyduğu hayal kırıklığını ve bu durumun yarattığı zorlukları ifade etti.

“Kafamı kazıtsam mı? O zaman kendimi daha az çekici yapmış olur muyum? Kendimi daha çekici mi yapmalıyım? Çok seksi giyinmiyor muyum yoksa çok mu seksi giyiniyorum? Vücudumla, kıvrımlarımla, görünüşümle ilgili pek çok sorun yaşadım. Gerçekten çok zordu. Bence bu, Latin kadınına dair aşırı cinselleştirilmiş bir fikir. Çok hayal kırıklığı yaratıyor ve çok acınası.” 

González son olarak da Meksika'dan ABD'ye kariyerini taşımanın getirdiği zorluklardan bahsetti.

González son olarak da Meksika'dan ABD'ye kariyerini taşımanın getirdiği zorluklardan bahsetti.

“Deneyimlerimi, çalışmalarımı, iş ahlakımı küçümsüyorlardı. Tüm kariyerimi küçümsüyorlardı. Kim olduğumu küçümsüyorlardı. Kültürümü küçümsüyorlardı. Diğer ülkeler hakkında eğitimsiz ve bilgisiz olduğunuz için, bu sizin suçunuz değil ama insanların kariyerlerini yok sayamazsınız.” 

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