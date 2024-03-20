Ünlü Aktris Çok Güzel Olduğu İçin Hollywood'un Onu Cinselleştirme İsteğine Ateş Püskürdü!

“Kafamı kazıtsam mı? O zaman kendimi daha az çekici yapmış olur muyum? Kendimi daha çekici mi yapmalıyım? Çok seksi giyinmiyor muyum yoksa çok mu seksi giyiniyorum? Vücudumla, kıvrımlarımla, görünüşümle ilgili pek çok sorun yaşadım. Gerçekten çok zordu. Bence bu, Latin kadınına dair aşırı cinselleştirilmiş bir fikir. Çok hayal kırıklığı yaratıyor ve çok acınası.”