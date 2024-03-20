Başrolünde Anya Taylor-Joy'un Yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destan" Filminin Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Anya Taylor-Joy'un Yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destan" Filminin Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı ve Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan 'Furiosa: Bir Mad Max Destan' filminden heyecanlandıran yeni bir fragman geldi.
Fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün paylaştığı "Furiosa: Bir Mad Max Destan" filmi için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda George Miller'ın oturduğu film, Furiosa'nın hayatının 15 yıllık bir dönemine odaklanacak.
2015 yılında vizyona giren 'Mad Max: Fury Road' hâlâ en beğenilen aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Filmde, Charlize Theron'ın canlandırdığı 'Furiosa' karakterinin çok beğenilmesi üzerine karaktere odaklanan bir film yapılmaya karar verildi.
Oyuncu kadrosunda aynı zamanda Tom Burke'ün de yer aldığı filmin 24 Mayıs 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz yılın son aylarında çıkan ilk fragman izleyiciyi epey heyecanlandırmıştı.
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Yeni bir fragman daha yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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