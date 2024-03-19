Bir Döneme Damgasını Vuran 'Game Of Thrones'un Sam'i John Bradley'den 'Jon Snow' Dizisiyle İlgili Açıklama!
Bir Döneme Damgasını Vuran 'Game Of Thrones'un Sam'i John Bradley'den 'Jon Snow' Dizisiyle İlgili Açıklama!
Kült dizi 'Game of Thrones'da Samwell Tarley rolünü oynayan John Bradley, 'Jon Snow’u odak noktasına alacak devam projesinde Kit Harington'la yeniden bir araya geleceği iddialarına yanıt verdi.
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Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi 'Game of Thrones'un elde ettiği başarıyı hepimiz biliyoruz.
Ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan birçok dizi geliştirildi.
Bunlardan birinin de 'Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri olduğu söylense de henüz bununla ilgili bir gelişme olmadı.
'Game of Thrones'da "Samwell Tarley" rolünü üstlenen John Bradley, ComicBook.com'a verdiği röportajda "Uzaylı yaşamının kesin kanıtı mı yoksa Sam ve Jon'un yeniden bir araya gelmesi mi?" sorusuna yanıt verdi.
"Olası dizide görünme şansını göz ardı etmeyen Bradley, "Bunlardan birinin diğerinden daha çok benim elimde olduğunu söylemeliyim. Ama bu neyi daha çok istediğinize bağlı."
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"Hangisini tercih edersiniz? Hizmetinizdeyim. Bence bir şey diğerinden daha imkansız olamaz. Ya imkansızdır ya da değildir. Mümkün ve imkansız arasındaki mesafe çok büyüktür" dedi.
Öte yandan birkaç ay önce Casey Bloys, Snow’u merkeze alan spinoff'un, henüz kanaldan resmi onay almadığını söylemişti.
TVLine'a konuşan Bloys, "Game of Thrones senaryolarını her zaman geliştiriyoruz. İlkbaharda Dunk ve Egg'e yeşil ışık yaktık. O dünyada yeşil ışığa yakın başka bir şey olduğunu söyleyemem ama her zaman farklı senaryolar ve fikirler üzerinde çalışıyoruz" demişti.
Siz bu iki yetenekli oyuncuyu yeniden bir arada görmek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.👇
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