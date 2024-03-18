Son Yılların En Popüler Video Oyunlarından 'Among Us' Animasyon Dizisi Oluyor!
Son Yılların En Popüler Video Oyunlarından 'Among Us' Animasyon Dizisi Oluyor!
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/tv/...
Özellikle pandemi döneminde dünya çapında en çok oynanan oyunlar arasına giren ve yerini koruyan 'Among Us' animasyon dizisi oluyor.
Seslendirme kadrosu belli olan dizinin detaylarına bakalım. 👇
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İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen ancak pandeminin ardından tüm dünyada adeta patlayan 'Among Us', son zamanların en popüler oyunlarından biri.
Dünya’ya geri dönmeye çalışan bir uzay gemisinde geçen oyun, mürettebat üyelerinin görevleri yaparak eve dönüş yolculuğunu tamamlamasını konu alıyor.
InnerSloth’un geliştirdiği oyun hâlen milyonlarca insan tarafından oynanmaya devam ederken hayranları sevindirecek bir haber geldi.
Variety’nin özel haberine göre; henüz nerede yayınlanacağı belli olmayan 'Among Us’ın animasyon dizisi için hazırlıklar başladı.
CBS Studios tarafından animasyon dizisine adapte edilen oyunun seslendirme kadrosunda yer lacak isimler belli oldu.
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'Among Us' animasyon uyarlamasına katılan son oyuncular Randall Park, Yvette Nicole Brown, Ashley Johnson ve Elijah Wood oldu.
Marvel Sinematik Evreni’ndeki Jimmy Woo rolüyle tanınan ve WandaVision dizisindeki performansıyla hatırlanan Randall Park, dizide geminin kaptanı Kırmızı’yı seslendirecek.
'The Last of Us Part II' oyununda Ellie karakterini seslendiren Ashley Jonhson, şüpheli ve alaycı güvenlik şefi olarak tanımlanan karakterle Mor’un sesi olacak.
'Community' dizisindeki Shirley Bennet rolüyle hatırlanan Yvette Nicole Brown, animasyonda insan kaynakları müdürü Turuncu’yu seslendirecek.
Yüzüklerin Efendisi’ndeki Frodo Baggins rolüyle hafızalara kazınan Elijah Wood ise yapımda Yeşil karakterini seslendirecek.
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'Among Us' animasyon dizisi için bir araya getirilen oyuncu kadrosunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
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