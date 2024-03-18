Birinci Dünya Savaşı Temalı Aşk Filmi 'The History of Sound'un Başrolü Paul Mescal Sette Görüntülendi!
Birinci Dünya Savaşı Temalı Aşk Filmi 'The History of Sound'un Başrolü Paul Mescal Sette Görüntülendi!
Başrollerinde son dönemin öne çıkan yıldızlarından Paul Mescal ve Josh O'Connor gibi isimlerin yer aldığı 'The History of Sound'a dair detaylar belli olmaya başladı.
Çekimlerine başlanan filmin setinden Paul Mescal'ın ilk görüntüsü geldi. 👇
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“The Crown” yıldızı ve yakın zamanda Emmy kazanan Josh O’Connor ve “Normal People” ile BAFTA kazanan Paul Mescal aynı projede yer almaya hazırlanıyor.
Oliver Hermanus‘un yönettiği ve ödüllü bir kısa hikayeden uyarlanan romantizm filmi 'The History of Sound' için hazırlıklar başladı.
End Cue’nun yapımcılığını üstlendiği öykü, Lionel ve David adlı iki genç adamın 1. Dünya Savaşı döneminde yurttaşlarının yaşamlarını, seslerini ve müziklerini kaydetmek üzere yola çıkmalarını konu alıyor.
Filmin resmi tanıtımı şöyle: "Genç yaşamlarının kısa bir süresinde ABD’nin destansı doğasını keşfederken, her iki adam da derinden değişir.”
“The History of Sound”, Amerikalı yazar Ben Shattuck’ın aynı adlı Pushcart ödüllü öyküsünden uyarlandı.
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Hermanus projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ben Shattuck’ın kusursuz güzellikteki kısa öyküsüne anında aşık oldum ve beyaz perde yolculuğunda yer almam gerektiğini biliyordum."
Ana çekimler ağırlıklı olarak Amerika, İngiltere ve İtalya’da gerçekleştirileceği biliniyor.
Filmin başrollerinden Paul Mescal, 'The History of Sound' filminin setinde görüntülendi.
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