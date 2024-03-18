Birinci Dünya Savaşı Temalı Aşk Filmi 'The History of Sound'un Başrolü Paul Mescal Sette Görüntülendi!

'Paul ve Josh kendi kuşaklarının en umut verici oyuncularından ikisi ve bizlerle son derece duygulu performanslar paylaşacaklar. Bu anlatılması gereken beklenmedik bir aşk hikayesi, Amerikan halk müziği geleneklerinde, ses tarihine dalmış iki adam arasındaki bağ aracılığıyla görülen bir yolculuk. Bu inkar edilemez derecede güçlü hikaye kesinlikle tüm dünyadaki izleyicilerde yankı uyandıracaktır.”