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'The Walking Dead: Dead City'nin Genç Yıldızı Logan Kim İkinci Sezon Çekimleriyle İlgili Konuştu!

'The Walking Dead: Dead City'nin Genç Yıldızı Logan Kim İkinci Sezon Çekimleriyle İlgili Konuştu!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:16

Uzun soluklu yapımlar arasında yer alan 'The Walking Dead' 2022 yılında ekranlara veda etmişti. Ancak dizinin yazarları izleyiciyi yeni bir seriyle buluşturdu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan 'The Walking Dead: Dead City'nin yıldızlarından Logan Kim, ikinci sezon çekimleriyle ilgili konuştu.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/708436/...
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2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve 11 sezonun sonunda 2022 yılında final yapan 'The Walking Dead' büyük bir hayran kitlesine sahip.

2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve 11 sezonun sonunda 2022 yılında final yapan 'The Walking Dead' büyük bir hayran kitlesine sahip.

Başrollerinde Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın yer aldığı 'The Walking Dead' dizisi evrenin ana karakterlerine dayanan üç yan ürünle seriyi sevenleriyle tekrar buluşturdu.

Başrollerinde Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın yer aldığı 'The Walking Dead' dizisi evrenin ana karakterlerine dayanan üç yan ürünle seriyi sevenleriyle tekrar buluşturdu.

Toplamda 6 bölümden oluşan mini dizi ilk sezonuyla izleyiciden tam not alırken ikinci sezon onayı hayranları epey sevindirmişti.

Toplamda 6 bölümden oluşan mini dizi ilk sezonuyla izleyiciden tam not alırken ikinci sezon onayı hayranları epey sevindirmişti.

Maggie'nin oğlu Hershel Rhee'yi canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Logan Kim, ikinci sezon çekimleriyle ilgili konuştu.

Maggie'nin oğlu Hershel Rhee'yi canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Logan Kim, ikinci sezon çekimleriyle ilgili konuştu.

Hayranlar 'Dead City'nin ikinci sezon prömiyer tarihinin onaylanmasını beklerken Hershel'ı canlandıran Kim, çekimlerin ne zaman başlayacağına dair açıklama yaptı.

Hayranlar 'Dead City'nin ikinci sezon prömiyer tarihinin onaylanmasını beklerken Hershel'ı canlandıran Kim, çekimlerin ne zaman başlayacağına dair açıklama yaptı.
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ScreenRant'e konuşan genç oyuncu, yakında çalışmaya başlayacağını söylerken, karakteriyle ilgili karanlık gelişmelerin de haberini verdi.

ScreenRant'e konuşan genç oyuncu, yakında çalışmaya başlayacağını söylerken, karakteriyle ilgili karanlık gelişmelerin de haberini verdi.

Açıklamasına "Evet, çok yakında çekimlere başlıyoruz" diye başlayan aktör, "Herschel'ın yapacak daha çok şeyi olduğunu" sözlerine ekledi:

Açıklamasına "Evet, çok yakında çekimlere başlıyoruz" diye başlayan aktör, "Herschel'ın yapacak daha çok şeyi olduğunu" sözlerine ekledi:

"Bu çok heyecan verici ve böylesine karanlık bir karakteri oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Bu çok heyecan verici ve böylesine karanlık bir karakteri oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Kim'in ikinci sezonda "karanlık bir karakteri" canlandırmakla ilgili sözleri, Maggie'nin içinde bulunduğu zor ve acımasız koşullara gönderme olabilir.

Kim'in ikinci sezonda "karanlık bir karakteri" canlandırmakla ilgili sözleri, Maggie'nin içinde bulunduğu zor ve acımasız koşullara gönderme olabilir.

Sizin ikinci sezondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.

Sizin ikinci sezondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.

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