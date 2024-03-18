'The Walking Dead: Dead City'nin Genç Yıldızı Logan Kim İkinci Sezon Çekimleriyle İlgili Konuştu!

Uzun soluklu yapımlar arasında yer alan 'The Walking Dead' 2022 yılında ekranlara veda etmişti. Ancak dizinin yazarları izleyiciyi yeni bir seriyle buluşturdu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan 'The Walking Dead: Dead City'nin yıldızlarından Logan Kim, ikinci sezon çekimleriyle ilgili konuştu.

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