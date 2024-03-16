Emmy Ödüllü Dizi 'The Bear' 3. Sezon Çekimlerini Yaparken Yeni Sezon Müjdesini Verdi!

Oyuncu kadrosunda; Jeremy Allen White Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas ve Edwin Lee Gibson gibi isimlerin yer aldığı 'The Bear' dizisi hayranlarını sevindirecek bir haberle geldi.

Dizinin 3. sezon çekimleri devam ederken 4. sezon onayı aldığı açıklandı. 👇