Emmy Ödüllü Dizi 'The Bear' 3. Sezon Çekimlerini Yaparken Yeni Sezon Müjdesini Verdi!
Emmy Ödüllü Dizi 'The Bear' 3. Sezon Çekimlerini Yaparken Yeni Sezon Müjdesini Verdi!
Oyuncu kadrosunda; Jeremy Allen White Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas ve Edwin Lee Gibson gibi isimlerin yer aldığı 'The Bear' dizisi hayranlarını sevindirecek bir haberle geldi.
Dizinin 3. sezon çekimleri devam ederken 4. sezon onayı aldığı açıklandı. 👇
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İlk sezonuyla izleyicilerden tam not alan 'The Bear' son yılların en dikkat çeken dizilerinden biri.
Komedi ve dramı bi arada seyrettiren dizi, kardeşini kaybeden gastronomi şefi Carmen'in Chicago'da başına gelenleri konu ediniyor.
Oyuncu kadrosunda Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott ve Matty Matheson gibi isimler yer alıyor.
Başrollerin yanı sıra dizide Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, John Mulaney, Olivia Colman, Sarah Paulson gibi yıldız isimler de konuk oyuncu olarak yer aldı.
Daha önce defalarca kez Emmy ödüllerini silip süpüren 'The Bear', Jeremy Allen White ve Ayo Edebiri'nin 2. sezondaki performanslarıyla Emmy'nin yanı sıra Altın Küre ve SAG ödüllerini de kazandı.
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Yönetmenliğini Christopher Storer'ın yaptığı dizinin Chicago merkezli 3. sezon onayı geçtiğimiz kasım ayında duyurulmuştu.
3. sezon çekimlerinin devam ettiği esnada dizinin 4. sezon onayı alması hayranları epey sevindirecek bir haber oldu.
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