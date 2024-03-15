Kaldığı Yerden Devam: Yeni Sezonda Çok Konuşulan Black Mirror Bölümü Geri Dönüyor!
Kaldığı Yerden Devam: Yeni Sezonda Çok Konuşulan Black Mirror Bölümü Geri Dönüyor!
Eleştirel Netflix dizisi Black Mirror'ın 2025'te yayınlanacak yedinci sezonunda hayranların büyük beğenisini kazanan 'USS Callister' bölümünün devamı yer alacak. Detaylar içerikte. 👇
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Black Mirror’ın yedinci sezonu 2025 yılında Netflix’te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Charlie Brooker'ın yarattığı bu eleştirel antoloji serisinin yeni sezonunda hayranların büyük beğenisini kazanan "USS Callister" bölümünün devamı yer alacak.
İlk olarak 29 Aralık 2017'de yayınlanan ve Rotten Tomatoes'da %95'lik olumlu eleştiri oranıyla dikkat çeken "USS Callister" serinin en beğenilen bölümlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bölüm bir yıldızlararası macerayı simüle eden programcı Robert Daly'nin hikayesini anlatıyor. Daly iş arkadaşlarının DNA'larını kullanarak onların dijital klonlarını yaratır.
Mürettebatı Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel ve Billy Magnussen gibi isimler canlandırıyor.
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Yeni sezonda ilk kadrodan kaç kişinin geri döneceği ise henüz açıklanmadı.
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