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Euphoria Dizisinin Yıldızı Sydney Sweeney'nin Yeni Korku Filmi Prömiyerdeki Seyircilere Çığlık Attırdı!

Euphoria Dizisinin Yıldızı Sydney Sweeney'nin Yeni Korku Filmi Prömiyerdeki Seyircilere Çığlık Attırdı!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 14:48

Euphoria dizisinin başarılı oyuncusu Sydney Sweeney'nin başrolünde yer aldığı yeni korku filmi Immaculate'in prömiyeri sırasında izleyiciler çığlıklarına engel olamadılar. Detaylar içerikte. 👇

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Son zamanlarda Saturday Night Live'da gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sydney Sweeney, yeni korku filmi Immaculate'ın prömiyerine katılmak üzere Amerika'da düzenlenen SXSW festivaline gitti.

Son zamanlarda Saturday Night Live'da gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sydney Sweeney, yeni korku filmi Immaculate'ın prömiyerine katılmak üzere Amerika'da düzenlenen SXSW festivaline gitti.

Filmde İtalya'nın kırsalında yer alan bir manastırda yeni maceraya atılan bir rahibe rolünü üstlenen Sweeney, gösterimin yapıldığı Paramount Tiyatrosu'nda izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Filmde İtalya'nın kırsalında yer alan bir manastırda yeni maceraya atılan bir rahibe rolünü üstlenen Sweeney, gösterimin yapıldığı Paramount Tiyatrosu'nda izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Seyirciler filmdeki beklenmedik korkutucu sahneler nedeniyle sık sık çığlık atmaktan kendilerini alamadılar.

Seyirciler filmdeki beklenmedik korkutucu sahneler nedeniyle sık sık çığlık atmaktan kendilerini alamadılar.

Euphoria dizisindeki Cassie rolüyle tanınan 26 yaşındaki aktris gösterim sonrası yapılan söyleşide şunları söyledi:

Euphoria dizisindeki Cassie rolüyle tanınan 26 yaşındaki aktris gösterim sonrası yapılan söyleşide şunları söyledi:

'Bence karakterleri ve hikayeyi gerçekten önemsiyorsunuz. Evet, hepinizin koltuklarınızda zıplamanızı ve dehşete kapılmanızı istedik. Ama yine de hikayeyi önemsiyorsunuz.” 

Michael Mohan'ın yönettiği Immaculate genç rahibe Cecilia'nın ünlü bir İtalyan manastırına taşınma fırsatı elde etmesiyle gelişen olayları konu alıyor.

Michael Mohan'ın yönettiği Immaculate genç rahibe Cecilia'nın ünlü bir İtalyan manastırına taşınma fırsatı elde etmesiyle gelişen olayları konu alıyor.
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Film, eleştirmenlerden çoğunlukla olumsuz yorumlar aldı. Deadline, Sweeney'nin liderliğindeki güçlü oyuncu kadrosuna rağmen filmin dini korku türündeki ilahi dehşet öyküleriyle dolu dünyada yer bulmakta zorlandığını yazdı.

Film, eleştirmenlerden çoğunlukla olumsuz yorumlar aldı. Deadline, Sweeney'nin liderliğindeki güçlü oyuncu kadrosuna rağmen filmin dini korku türündeki ilahi dehşet öyküleriyle dolu dünyada yer bulmakta zorlandığını yazdı.

Immaculate filminin 22 Mart'ta Amerika'da vizyona girmesi bekleniyor. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz. 👇

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