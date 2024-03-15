Euphoria Dizisinin Yıldızı Sydney Sweeney'nin Yeni Korku Filmi Prömiyerdeki Seyircilere Çığlık Attırdı!
Euphoria Dizisinin Yıldızı Sydney Sweeney'nin Yeni Korku Filmi Prömiyerdeki Seyircilere Çığlık Attırdı!
Euphoria dizisinin başarılı oyuncusu Sydney Sweeney'nin başrolünde yer aldığı yeni korku filmi Immaculate'in prömiyeri sırasında izleyiciler çığlıklarına engel olamadılar. Detaylar içerikte. 👇
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Son zamanlarda Saturday Night Live'da gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sydney Sweeney, yeni korku filmi Immaculate'ın prömiyerine katılmak üzere Amerika'da düzenlenen SXSW festivaline gitti.
Filmde İtalya'nın kırsalında yer alan bir manastırda yeni maceraya atılan bir rahibe rolünü üstlenen Sweeney, gösterimin yapıldığı Paramount Tiyatrosu'nda izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Seyirciler filmdeki beklenmedik korkutucu sahneler nedeniyle sık sık çığlık atmaktan kendilerini alamadılar.
Euphoria dizisindeki Cassie rolüyle tanınan 26 yaşındaki aktris gösterim sonrası yapılan söyleşide şunları söyledi:
Michael Mohan'ın yönettiği Immaculate genç rahibe Cecilia'nın ünlü bir İtalyan manastırına taşınma fırsatı elde etmesiyle gelişen olayları konu alıyor.
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Film, eleştirmenlerden çoğunlukla olumsuz yorumlar aldı. Deadline, Sweeney'nin liderliğindeki güçlü oyuncu kadrosuna rağmen filmin dini korku türündeki ilahi dehşet öyküleriyle dolu dünyada yer bulmakta zorlandığını yazdı.
Immaculate filminin 22 Mart'ta Amerika'da vizyona girmesi bekleniyor. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz. 👇
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