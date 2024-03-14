Deprem Bölgesine Verdiği Destekle Takdir Toplayan Rock Müzik Sanatçısı Haluk Levent'in Hayatı Film Oluyor!
Deprem Bölgesine Verdiği Destekle Takdir Toplayan Rock Müzik Sanatçısı Haluk Levent'in Hayatı Film Oluyor!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/sark...
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent, afet bölgesine en çok yardım götüren ünlülerden biri olmuştu. Şimdi ise sevilen sanatçının hayatı film olacak.
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Ahbap Derneği'nin kurucusu ve milyonların hayran olduğu rock müzik sanatçıcı Haluk Levent, yardımseverliliğiyle tanınan biri.
Haluk Levent, 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kurdu. Günümüzde 'Sevgi ve gerçeğin peşindeyiz' sloganı ile 13 bin gönüllüye ulaşan sivil toplum kuruluşunun çatısı altında onlarca projeye imza attı.
Yetenekli sanatçı yardım amaçlı düzenlediği konserler ve etkinliklerle de pek çok kez dikkat çekti.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent, afet bölgesine en çok yardım götüren ünlülerden biri olmuştu.
Levent'in yaptığı yeni bir iş birliği anlaşmasıyla depremde en büyük hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'a 30'a yakın okul açacağı ortaya çıktı.
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Bunların yanı sıra hayatının film olacağını söyleyen Haluk Levent, şu ifadelere yer verdi:
Haluk Levent'in son açıklaması👇
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