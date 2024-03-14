Eda Sakız ve Burak Bulut'un Uçakta Çekecekleri Romantik Videoyu Teyzenin Sabote Etmesi Kahkaha Attırdı
Eda Sakız ve Burak Bulut'un Uçakta Çekecekleri Romantik Videoyu Teyzenin Sabote Etmesi Kahkaha Attırdı
'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarıyla kalpleri fetheden Burak Bulut kendisi gibi şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile birlikte yapmış olduğu esprili paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gelin bu defa yaptıkları komik paylaşıma bakalım. 👇
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Şarkıları ve efendiliğiyle kalbimizi fetheden Burak Bulut’un kendisi gibi şarkıcı olan Eda Sakız ile bir yılı aşkın süredir devam eden mutlu bir ilişkisi var.
Özellikle Burak Bulut, 'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarla son dönemlerde büyük bir yükselişe geçti.
Kariyer basamaklarını hızla çıkarak müzik listelerini altüst eden Burak Bulut, son zamanlarda özel hayatıyla epey gündemde.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Eda Sakız ile birlikte yaptıkları esprili paylaşımlar takipçileri tarafından sevilerek takip ediliyor.
Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Eda Sakız geçtiğimiz aylarda eşiyle uçaktan bir paylaşım yapmıştı.
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"Arkadaşlar bugün aktif olacağım diye story attıktan 5 saniye sonra Burak Bulut" paylaşımıyla eşini ifşaladı.👇
Şimdi ise uçakta romantik bir video çekmeye çalıştıklarını söyleyen çiftin videosunda bir teyzenin ısrarla çıkmak istemesi kahkaha attırdı.
İşte o anlar👇
Sizin bu komik video ile ilgili yorumlarınızı alalım.👇
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