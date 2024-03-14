Eda Sakız ve Burak Bulut'un Uçakta Çekecekleri Romantik Videoyu Teyzenin Sabote Etmesi Kahkaha Attırdı

'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarıyla kalpleri fetheden Burak Bulut kendisi gibi şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile birlikte yapmış olduğu esprili paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gelin bu defa yaptıkları komik paylaşıma bakalım. 👇