Dünyaca Ünlü Oyuncu Sharon Stone, Bir Filmde Aldığı Uygunsuz Teklifi Kimin Yaptığını Sonunda İtiraf Etti

'Sharon Stone bunca yıldır neden benim hakkımda konuşuyor? Yoksa bana hâlâ aşık mı? Onun tekliflerini reddettiğim için incinmiş mi? Acaba ben de bir kitap yazıp Sharon ile ilgili müstehcen, rahatsız edici ve profesyonellikten uzak bir hikaye anlatsam nasıl olur? Bence eğlenceli olur' diyerek ünlü oyuncuya yüklendi.