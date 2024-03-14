Dünyaca Ünlü Oyuncu Sharon Stone, Bir Filmde Aldığı Uygunsuz Teklifi Kimin Yaptığını Sonunda İtiraf Etti
Dünyaca Ünlü Oyuncu Sharon Stone, Bir Filmde Aldığı Uygunsuz Teklifi Kimin Yaptığını Sonunda İtiraf Etti
Basic Instinct, Casino, ve Catwoman filmlerinin ünlü oyuncusu Sharon Stone, oynadığı bir filmin yapımcısının, onu rol arkadaşıyla yatmayı teklif etmesi hakkında itiraflarda bulundu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerikalı Hollywood oyuncusu Sharan Stone, 90'lı yıllarda oynadığı femme fatale ve gizemli kadın karakterleriyle sinema dünyasında adeta bir yıldız gibi parlamıştı.
66 yaşındaki ünlü oyuncuyu bugün en çok Basic Instinct, Casino, ve Catwoman filmleriyle hatırlıyoruz. Stone, özellikle Basic Instinct filmindeki cesur ve iddialı sahneleriyle en çok gündeme geliyor.
Ama onu şu sıralar gündeme getiren bir film ve bir iddia var. Sharon Stone, 2021 yılında yayınladığı anı kitabında, oynadığı bir filmin yapımcısının onu rol arkadaşıyla yatması için ikna etmeye çalıştığını söylemiş ama film, rol arkadaşı ve yapımcı hakkında bir isim vermemişti.
Independent'in haberine göre ünlü oyuncu katıldığı podcastte olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Stone yaptığı açıklamada,
Sharon Stone ve William Baldwin'in başrolde olduğu gerilim filmi, bir apartmanda yaşanan gizemli olayları konu alıyordu. Sharon Stone filmde editör Carly Norris'i canlandırırken William Baldwin ise onun gizemli komşusu Zeke Hawkins rolündeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Robert Evans kim diye soracak olursanız kendisi Chinatown, The Godfather, The Italian Job, True Grit ve The Great Gatsby filmlerinin de yapımcısıydı.
Sharon Stone'nun iddiasına göre yapımcı Robert Evans ona "Ben Ava Gardner'la yattım, sen de William Baldwin'le yatarsan performansın daha iyi olur. Zaten bizim de William'ın bu filmde daha iyi olmasına ihtiyacımız var" demiş.
Sharon Stone'nun iddialarının ardından William Baldwin, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla adeta ünlü oyuncuya ateş püskürdü. Baldwin açıklamasında,
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda