Ünlü Oyuncu Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves'in Yıldız Olacağını Meğer Yıllar Öncesinden Tahmin Etmiş
Ünlü Oyuncu Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves'in Yıldız Olacağını Meğer Yıllar Öncesinden Tahmin Etmiş
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/707476/...
Ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, meğer genç ve tanınmayan Keanu Reeves'in yıldız bir oyuncu olacağını yıllar öncesinden tahmin etmiş. Yönetmen Stephen Frears Hollywood Reporter'ın 'It Happened in Hollywood' adlı podcast'ine konuk olarak anlattı.
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Ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, şimdilerde kariyerinin zirvesinde yer alan Keanu Reeves'in yıldız bir oyuncu olacağını yıllar önce söylemiş.
Yönetmen Stephen Frears'ın Hollywood Reporter'ın 'It Happened in Hollywood' adlı podcast'ine konuk olarak 1988 yapımı filmi 'Tehlikeli İlişkiler'in yapım sürecinden bahsetmesiyle konu açıldı.
Başrollerinde Glenn Close ve John Malkovich'in yer aldığı 1988 yapımı filmde, Fransız Devrimi öncesi Paris'inde çevrelerindeki insanları seks ve aldatma yoluyla manipüle eden işbirlikçi aristokratları anlatılıyordu.
İkilinin kurbanları arasında Pfeiffer ve Uma Thurman tarafından canlandırılan karakterler de bulunuyordu.
O zamanlar 23 yaşında olan Reeves, Thurman'ın canlandırdığı saf kıza aşık olan, sonra da onun onuru için Malkovich'in canlandırdığı Valmont'la düello yapan yakışıklı müzisyen Le Chevalier Danceny rolündeydi.
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Podcast'te konuşan Frears, Bill ve Ted'in Maceraları'nın 'Tehlikeli İlişkiler'den sadece birkaç ay sonra gösterime girdiğini ve Reeves'i bir gecede büyük bir film yıldızına dönüştürdüğünü hatırlattı.
82 yaşındaki yönetmen: "Rol için pek çok genç oyuncu gördüm ve 'Onu beğendim' dedim. Senarist Christopher Hampton delirdiğimi düşündü. Ama ben, 'Hayır, hayır, aradığım kişi o' dedim." dedi.
Reeves çekim için Paris'e geldiğinde hiçbir şeyin farkında değil gibi görünüyordu. Ancak onunla biraz zaman geçirdikten sonra Yaralı Yüz'ün 65 yaşındaki yıldızı Pfeiffer, Frears'a Reeves'in kaderinde "büyük bir yıldız" olmanın yazdığını söyledi.
'Tehlikeli İlişkiler' 7 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve kostüm tasarımı, sanat yönetimi ve uyarlama senaryo dallarında üç ödül kazanmıştı.
Keanu Reeves, 1980'lerin sonuna doğru Lori Loughlin'le başrollerini paylaştığı komedi filmi 'The Night Before'da yer almıştı.
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