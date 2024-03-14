Başrolünde Jennifer Lopez'in Yer Aldığı Netflix'in Bilim Kurgu Filmi 'Atlas'ın Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Jennifer Lopez'in Yer Aldığı Netflix'in Bilim Kurgu Filmi 'Atlas'ın Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrol Jennifer Lopez'e Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, Abraham Popoola ve Lana Parrilla gibi isimlerin eşlik ettiği Netflix'te yayınlanacak olan 'Atlas' filminden fragman geldi.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı Netflix'in yeni bilim kurgu filmi 'Atlas'ın izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı.
Merakla beklenen filmde Lopez, yapay zeka konseptine derin bir güvensizlikle yaklaşan misantrop veri analisti Atlas Shepherd’ı canlandırıyor.
Ortak ve gizemli bir geçmişi paylaştığı firari bir robotun peşine düşen Shepherd’ın planları ters gittiğinde, insanlığın geleceğini yapay zekadan kurtarmak için yine yapay zekaya güvenmekten başka seçeneği kalmaz.
Filmin oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, Abraham Popoola ve Lana Parrilla gibi isimler yer alıyor.
Brad Peyton’ın yönettiği filmin senaryosunu ise Leo Sardarian ve Aron Eli Coleite kaleme aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
24 Mayıs 2023 tarihinde Netflix’te yayınlanacak olan filmin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
Fragmanı birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda