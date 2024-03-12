Richard Donner'ın Korku Klasiği 'The Omen'ın Ön Filmi Olan 'The First Omen'ın Fragmanına Gelen Tepkiler
Richard Donner'ın Korku Klasiği 'The Omen'ın Ön Filmi Olan 'The First Omen'ın Fragmanına Gelen Tepkiler
Richard Donner'ın 1976 yapımı klasik psikolojik gerilim film 'The Omen'ın ön filmi olan 'The First Omen'den yeni bir fragman yayınladı.
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Oyuncu kadrosunda Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson ve Bill Nighy gibi isimlerin yer aldığı 'The First Omen'in izleyiciyle buluşmasına sayılı gün kaldı.
Richard Donner'ın 1976 yapımı klasik psikolojik gerilim film "'he Omen'ın ön filmi 'The First Omen', kiliseye hizmet hayatına başlamak üzere Roma'ya gönderilen Amerika'lı genç bir kadını konu alıyor.
Genç kadın burada kendi inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşılaşır ve kötülüğün vücut bulmuş halinin doğuşunu ümit eden korkunç bir komployu ortaya çıkarır.
Senaryoyu Ben Jacoby'nin bir öyküsünden yola çıkarak Stevenson, Tim Smith ve Keith Thomas kaleme alırken, filmin yapımcılığını David S. Goyer ve Keith Levine üstlendi.
Orijinal "The Omen" Amerika gişesinde 60 milyon doların üzerinde hasılat elde ederken beş yaşındaki oğlunun Deccal'in vücut bulmuş hali olduğuna inanan bir Amerikan büyük elçisini konu aldı.
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Bu film 2006 yılında yeniden çekildi ve aynı zamanda tek sezonluk “Damien” dizisine de ilham kaynağı oldu.
Yönetmenliğini Arkasha Stevenson'ın yaptığı "The First Omen" 12 Nisan'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Heyecanla beklenen filmin yeni bir fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim.👇
"Peki bu, Damien'ın annesinin 1976 tarihli orijinal filmde çakal olmasını nasıl açıklıyor?"
"İlk fragman ters görüntü ilkesi stiliyle ikonikti"
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"Nell Tiger Free, Servant'ta muhteşemdi, bu yüzden bunda nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum"
"Doğum günümde yayınlandı; Bekleyemiyorum!"
"The Omen filmlerinden hiçbirini izlemedim ama bu fragmanı izlemek bende tüyler ürpertici hisler uyandırdı ve bundan önce diğerlerini de görmem gerekiyor."
"Gerçekten iyi bir film olacağını umuyorum"
"Acaba bu filmde doğurduğu şey Damien'ın kendisi değil de Damien'ın annesi olan cehennem köpeğine benzeyen bir çakal yaratık mı?"
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"İlk alamet bir korku filmi üzerine iyi bir film"
Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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