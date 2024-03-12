Hiroyuki Sanada'nın Başrolde Oynadığı Feodal Japonya Destanı "Shogun"un İkinci Sezonu Gelecek mi?

'Kitabın sonunu seviyoruz; İkimizin de bunu yapmak istemesinin sebeplerinden biri buydu ve biz de tam olarak bu noktada sona erdirdik. Geçmişte buna benzer gösterilerde yer almıştım; koca bir fabrika inşa ediyorsunuz ve bu sadece on arabayı pompalıyor ve dükkanı kapatıyor. Bu kötü bir olay.

Biliyorsunuz, yapımcılarımızdan biri bu gösteriyi nasıl yapacağımıza dair yaklaşık 900 sayfalık bir kullanım kılavuzu yazdı; neredeyse Shogun kitabı kadar uzun. Bütün bu altyapı bilgisi buna harcandı. Umarım bir başkası - belki bir arkadaşım - bir noktada feodal Japonya hakkında bir üretim kitabına ihtiyaç duyar, ben de 'İşte bu kitabı kullanın' diyebilirim. Bu size 11 ay kazandıracak.”