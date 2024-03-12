Hiroyuki Sanada'nın Başrolde Oynadığı Feodal Japonya Destanı "Shogun"un İkinci Sezonu Gelecek mi?
Hiroyuki Sanada'nın Başrolde Oynadığı Feodal Japonya Destanı "Shogun"un İkinci Sezonu Gelecek mi?
Başrolünde Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'in yer aldığı, James Clavell’in çok satan romanından uyarlanan 'Shogun'un yeni sezonunun gelip gelmeyeceği açıklandı.
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Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'in başrolde oynadığı 'Shogun', James Clavell'in 1975 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 10 bölümlük bir dizi.
İlk bölümü 27 Şubat 2024'te yayınlanan tarihi ve drama türündeki 'Shogun' dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri haline geldi.
Dizi, 1600 yılında Japonya'da geçiyor ve Vekiller Konseyi'ndeki düşmanlarının bir araya gelmesinin ardından hayatı için savaşmak zorunda kalan Lord Yoshii Toranaga'yı konu alıyor.
“Shogun”un oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura ve Fumi Nikaido yer alıyor.
Bir savaş lordu ile kazazede bir denizci arasındaki mücadeleyi takip eden dizi aynı zamanda Feodal Japonya’da yaşanan bir kültür çatışmasına odaklanıyor.
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Justin Marks ve Rachel Konda ikilisinin yaratıcılığını üstlendiği dizinin yapımcılığını Sanada ile birlikte Eriko Miyagawa gerçekleştiriyor.
Son zamanların en popüler dizilerinden biri olan 'Shogun'un yönetmeni Jonathan van Tulleken, dizinin 'Game of Thrones' ile benzerliğine yapılan yorumlara da açıklık getirmişti.
Shōgun yayınlandığı ilk günden beri eleştirmenlerden ve izleyenlerden övgü dolu yorumlar alan dizinin yeni sezonuyla ilgili açıklama geldi.
Dizi yapımcıları arasında yer alan Justin Marks şu ifadelere yer verdi: "Hikâyeyi kitabın sonuna götürdük ve o cümlenin sonuna nokta koyduk."
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