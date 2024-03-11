Sarmaş Dolaş Şarkı Söyleyen Taze Çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Sarmaş Dolaş Şarkı Söyleyen Taze Çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/beb...
Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş eğlenmişlerdi. Dün öğle saatlerinde ise ilk kez Bebek’te görüntülendi. 👇
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Son dönemde Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, 'Lale Kıran' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde 'Kuç Uçuşu'nda birlikte rol almalarının ardından birbirlerine çok yakıştırılmıştı.
İbrahim Çelikkol ile her fırsatta yakın dost olduğunu söyleyen Birce Akalay yeni aşka yelken açtı.
İlk olarak bu çiftin 14 Şubat Sevgililer Günün'nde Beyoğlu’ndaki bir sinema salonunda ‘Zavallılar’ filmini el ele izlediği iddia edilmişti.
Henüz taraflardan bir açıklama gelmeden Birce Akalay'ın sosyal medyada paylaşılan bir videoyu beğenmesi iddiaları doğrular nitelikteydi.
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Geçtiğimiz günlerde ise Snob Magazin'in paylaşımına göre; Birce Akalay ve Hakan Kurtaş birlikte sarmaş dolaş şarkı söyledi.
İşte bu anlar çiftin ilişkiye başladığının kanıtı olmuştu.👇
Şimdi ise Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları, sürpriz ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" açıklamasını yapmakla yetindiler.
Dün öğle saatlerinde ise ilk kez Bebek’te objektiflere samimi bir şekilde takıldılar.👇
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Siz bu çifti yakıştırdınız mı?
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