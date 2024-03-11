Bülent Serttaş Oje Sürdüğü İçin Eleştirilerin Odağı Olan Gökhan Türkmen'e Gönderme Yaptı!
Bülent Serttaş Oje Sürdüğü İçin Eleştirilerin Odağı Olan Gökhan Türkmen'e Gönderme Yaptı!
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, son dönemlerde tarz değişikliğiyle gündeme geldi. Eleştirilere yanıt veren Türkmen'e Bülent Serttaş gönderme yaptı.
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Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, "Büyük İnsan", "Çatı Katı", "Biraz Ayrılık" gibi şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Müzik dünyasının zirvedeki şarkıcıları arasında yer alan Türkmen, son dönemlerdeki tarz değişikliği ile sürekli dikkatleri üzerine çekiyor.
Oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabından bazen renkli bazen de siyah ojeleriyle paylaştığı fotoğraflarla eleştirilerin hedefi oluyor.
Görünümünü sürekli değiştirmeyi seven Gökhan Türkmen, ojeli hallerine gelen eleştirelere ilk kez yanıt vermişti.
Kral Müzik’in YouTube kanalına konuk olan Gökhan Türkmen, Serhat Tekin’in sorunlarını yanıtladı.
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Müzik hayatının 15 yılını geride bırakan müzisyen, besteci, yorumcu Gökhan Türkmen, oje sürdüğü için sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar karşısındaki düşüncelerini paylaştı.
"Arada oje sürüp siliyorum. Ojeye bakmak zor bir şey. Olumsuz yorumlara çok takılmıyorum. Küpe taktığım, ilk saçımı uzattığım zamanlar da tepki aldım."
"Oje sürmemin normal karşılanmamasını ben de normal karışılıyorum. Ben kendime yakıştırdığım bir şeyi yaparım."
"Kendi istediğim ve sevdiğim bir şeyi aldığım tepki yüzünden değiştirmem. Hoşuma gidiyorsa tepki alırım gibi bir şey beni ilgilendirmiyor çok fazla. Tepki alırım diye giymediğim, yapmadığım bir şey yok’’ ifadelerini kullandı.
Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşan Bülent Serttaş, sahne öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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59 yaşındaki sanatçı, "Meslektaşlarınız arasında etek giyip, oje süren isimler var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bugün etek giyen ve oje süren, yarın ruj sürer. Yaptıkları bu tür işe saygı duyamıyorum. Erkek ve kadın kendine yakışanı yapacak" açıklamasını yaptı.
Siz Bülent Serttaş'ın yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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