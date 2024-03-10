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Şeyma Subaşı ile Boşanalı Yıl Olmadan Meedo Bu Sefer Gözüne Ünlü Türk Oyuncuyu Kestirdi

Şeyma Subaşı ile Boşanalı Yıl Olmadan Meedo Bu Sefer Gözüne Ünlü Türk Oyuncuyu Kestirdi

Şeyma Subaşı
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
10.03.2024 - 20:09

Şeyma Subaşı ve Meedo evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak Subaşı'dan sonra aşka küsmeyen Meedo, bu sefer gözüne ünlü oyuncuyu kestirdi...

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Uzun bir süre gerek ilişkileri gerek düğünleri ile gündemi meşgul eden Şeyma Subaşı ve Meedo çifti beşinci ayda boşanma kararı almıştı.

Uzun bir süre gerek ilişkileri gerek düğünleri ile gündemi meşgul eden Şeyma Subaşı ve Meedo çifti beşinci ayda boşanma kararı almıştı.

Zaten sevgiliyken de bir küs bir barışık ilişki sürdüren çiftin boşanmasında da birçok iddia ortaya atılmıştı.

Zaten sevgiliyken de bir küs bir barışık ilişki sürdüren çiftin boşanmasında da birçok iddia ortaya atılmıştı.

Meedo'nun Şeyma Subaşı'nı aldattığı iddiaları ortaya atılmış, üstüne üstlük yeni sevgilisi de Subaşı'nın arkadaşı çıkmıştı!

Meedo'nun Şeyma Subaşı'nı aldattığı iddiaları ortaya atılmış, üstüne üstlük yeni sevgilisi de Subaşı'nın arkadaşı çıkmıştı!

Derken Meedo bu ilişkide de istediğini bulamadı: Ancak görünüşe göre Subaşı'ndan sonra aşka henüz küsmüş değil...

Derken Meedo bu ilişkide de istediğini bulamadı: Ancak görünüşe göre Subaşı'ndan sonra aşka henüz küsmüş değil...

Meedo'nun ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın paylaşımını beğenmesi olası yeni aşk ihtimalini akıllara getirdi.

Meedo'nun ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın paylaşımını beğenmesi olası yeni aşk ihtimalini akıllara getirdi.
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@yorumifsa'nın kadrajına takılan Meedo'nun beğenisine "Meedo bizim Türk kızlarına takmış" yorumu geldi.

@yorumifsa'nın kadrajına takılan Meedo'nun beğenisine "Meedo bizim Türk kızlarına takmış" yorumu geldi.

Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu ancak ikili kısa bir süre önce ayrıldı.

Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu ancak ikili kısa bir süre önce ayrıldı.

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