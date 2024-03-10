Müjdeyi Konserde Verdi: Eurovision'un Kraliçesi Sertab Erener'e Eurovision'dan Davet Geldi!
Müjdeyi Konserde Verdi: Eurovision'un Kraliçesi Sertab Erener'e Eurovision'dan Davet Geldi!
2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, İstanbul konserinde müjdeyi verdi! 12 yıldır çektiğimiz Eurovision hasreti bitiyor mu?
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Seneler boyunca yarışmada en başarılı sonuçları alan ülkelerden biri olmamıza rağmen yıllardır Eurovision'a katılmıyoruz.
1975 yılında Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakikası" ile başladığımız Eurovision serüveni 2012 yılında bitti.
Şöyle geçmişe bir yolculuk yaparsak, 2012 yılında Can Bonomo, 'We Could Be The Same' şarkısıyla uzun yıllar hasret kalacağımızdan habersiz kapanışı yaparken, 2011 yılında Yüksek Sakat 'Live It Up' şarkısıyla, 2010 yılında ise Manga 'We Could Be The Same' şarkısıyla ülkemizi temsil etmişti.
2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'iyle parlamıştık.
2006'da Sibel Tüzün 'Superstar' şarkısıyla, 2005'te Gülseren 'Rimi Rimi Ley' şarkısıyla ve 2004'te de Athena, 'For Real' şarkısıyla Eurovision sahnesinde yer almıştı.
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2003'te ise ülkenin en büyük gururlarından birini yaşamıştık! Sertab Erener, "Everyway That I Can' şarkısıyla ülkemize Eurovision'da birinciliği getirmişti!
Sertab Erener'in efsane performansı başta olmak üzere ülkemizi temsil edip göğsümüzü kabartan kimseyi unutmadık! Ve Eurovision'a da çok hasret kaldık!
Şimdi sıkı durun! Uzaktan uzaktan, büyük bir özlemle izlediğimiz Eurovision'da tekrar Türkiye'nin adını göreceğimiz günleri adeta iple çekerken müjde, geçtiğimiz saatlerde Eurovision'un kraliçesinden geldi!
Sertab Erener, bu akşamki İstanbul konserinde, bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu!
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