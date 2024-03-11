Kerem Alışık'ın Çevre Dostu Yeni Elektrikli Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Kerem Alışık'ın Çevre Dostu Yeni Elektrikli Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kerem Alışık, bu defa kariyeriyle gündeme gelmedi. Ünlü oyuncu 10 milyon TL değerindeki yeni elektrikli aracıyla görüldü.
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Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğeni olan Kerem Alışık Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yer alıyor.
'Bir Zamanlar Çukurova', 'Kara Sevda', 'Kartallar Yüksek Uçar', 'Kara Kutu' gibi projelerle kariyerinin zirvesinde yer alıyor.
Yetenekli oyuncu oyunculuk performansının yanı sıra 'O Ses Türkiye Yılbaşı' programındaki performansıyla kendine hayran bırakmıştı.
Hatta jüri koltuğunda oturan eski sevgilisi Ebru Gündeş'le yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti.
Türkiye’nin sevilen oyuncularından Kerem Alışık, şimdilerde ise İstanbul caddelerinde yeni aracıyla herkesin dikkatini çekti.
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Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2023 model siyah elektrikli Porsche Taycan için 10 milyon TL ödeyerek çevre dostu bir araç sahibi oldu.
Kerem Alışık'ın 10 milyon TL değerinde bir araba alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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