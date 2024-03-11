Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacağını Açıklayarak Sevenlerinden Helallik ve Dua İstedi
Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacağını Açıklayarak Sevenlerinden Helallik ve Dua İstedi
Roman müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz Aralık ayında bağırsağının çatladığını duyurmuş ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek ameliyata girmişti. Ocak ayında göbek atarak taburcu olan Kobra Murat, yeniden ameliyata alınacağını söyleyerek helallik istedi.
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Roman müziğinin en sevilen isimlerinden, milyonların şarkılarını dinlediği Kobra Murat, yıllardır sahne şovlarıyla ve enerjik karakteriyle tanınıyor.
Asıl adı Murat Divandiler olan ve asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, yıllardır farklı tarzı ve renkli kişiliğiyle sosyal medyada da oldukça fazla seviliyor.
Ünlü sanatçı ve artık sosyal medya fenomeni olan Kobra Murat, geçtiğimiz gün gençlik fotoğrafıyla herkesi şaşırtmıştı.
Aralık ayında Belçika seyahatinden dönmesinin ardından ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını duyuran Kobra Murat, sevenlerini oldukça korkutmuş ve helallik istemişti.
Ameliyatın ardından göbek atarak hastaneden çıkan Kobra Murat, tedavi sürecinin bir ay devam edeceğini ifade etmişti.
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İki ay sonra sanatçı yeniden aynı rahatsızlık dolayısıyla hastaneye yattığını duyurarak yeniden helallik istedi.
Kobra Murat'ın videosunun ardından kendisine dua dolu mesajlar gelmeye başladı.
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