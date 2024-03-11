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Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacağını Açıklayarak Sevenlerinden Helallik ve Dua İstedi

Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacağını Açıklayarak Sevenlerinden Helallik ve Dua İstedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 14:51

Roman müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz Aralık ayında bağırsağının çatladığını duyurmuş ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek ameliyata girmişti. Ocak ayında göbek atarak taburcu olan Kobra Murat, yeniden ameliyata alınacağını söyleyerek helallik istedi.

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Roman müziğinin en sevilen isimlerinden, milyonların şarkılarını dinlediği Kobra Murat, yıllardır sahne şovlarıyla ve enerjik karakteriyle tanınıyor.

Roman müziğinin en sevilen isimlerinden, milyonların şarkılarını dinlediği Kobra Murat, yıllardır sahne şovlarıyla ve enerjik karakteriyle tanınıyor.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl mal varlığını açıklamasının ardından sosyal medyada epey gündem olan isimler arasındaki yerini almıştı.

Asıl adı Murat Divandiler olan ve asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, yıllardır farklı tarzı ve renkli kişiliğiyle sosyal medyada da oldukça fazla seviliyor.

Asıl adı Murat Divandiler olan ve asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, yıllardır farklı tarzı ve renkli kişiliğiyle sosyal medyada da oldukça fazla seviliyor.

Mal varlığını açıkladığı dönemde MASAK'ın kendisini aradığını ve oldukça korktuğunu söyleyen Kobra Murat, '18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var' açıklamalarının ardından televizyon programlarına da konuk olarak davet edilmişti.

Ünlü sanatçı ve artık sosyal medya fenomeni olan Kobra Murat, geçtiğimiz gün gençlik fotoğrafıyla herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü sanatçı ve artık sosyal medya fenomeni olan Kobra Murat, geçtiğimiz gün gençlik fotoğrafıyla herkesi şaşırtmıştı.

Gençlik halini görenler hayret etti.

Aralık ayında Belçika seyahatinden dönmesinin ardından ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını duyuran Kobra Murat, sevenlerini oldukça korkutmuş ve helallik istemişti.

Aralık ayında Belçika seyahatinden dönmesinin ardından ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını duyuran Kobra Murat, sevenlerini oldukça korkutmuş ve helallik istemişti.

Bağırsak çatlağı yaşadığını ve ölüm riski olduğunu söyleyen Kobra Murat, 'Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun.' paylaşımında bulunmuştu.

Ameliyatın ardından göbek atarak hastaneden çıkan Kobra Murat, tedavi sürecinin bir ay devam edeceğini ifade etmişti.

Ameliyatın ardından göbek atarak hastaneden çıkan Kobra Murat, tedavi sürecinin bir ay devam edeceğini ifade etmişti.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaşan Kobra Murat, güle oynaya hastaneden ayrılmıştı.

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İki ay sonra sanatçı yeniden aynı rahatsızlık dolayısıyla hastaneye yattığını duyurarak yeniden helallik istedi.

İki ay sonra sanatçı yeniden aynı rahatsızlık dolayısıyla hastaneye yattığını duyurarak yeniden helallik istedi.

'Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 2'inci ameliyatıma giriyorum, tüm İslam aleminden ve sevenlerimden helallik ve dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hepinize hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olmuştum. Aradan 2 ay geçti torbaları aldırmak için tekrardan ameliyat olacağım. Fakat birinci ameliyatın aynısı olacak. Kapalı ameliyat değil.'

Kobra Murat'ın videosunun ardından kendisine dua dolu mesajlar gelmeye başladı.

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