Gupse Özay Oscar'da Emma Stone Ödül Aldığı Sırada Gözleri Dolan Lily Gladstone'a Benzerliğiyle Şoke Etti

Güreşçi ve oyuncu Jonn Cena, sahneye çıplak çıktı. Elinde yalnızca ödülü vermek için tuttuğu zarf duruyordu. Jimmy Kimmel ise 1974 yılında yaşanan olaya atıfta bulunarak 'Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz?' diye sordu.