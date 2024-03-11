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Gupse Özay Oscar'da Emma Stone Ödül Aldığı Sırada Gözleri Dolan Lily Gladstone'a Benzerliğiyle Şoke Etti

Gupse Özay Oscar'da Emma Stone Ödül Aldığı Sırada Gözleri Dolan Lily Gladstone'a Benzerliğiyle Şoke Etti

Gupse Özay Emma Stone
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 12:11

96. Oscar Ödülleri, dün akşam Dolby Tiyatrosu'nda sahipleriyle buluştu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği geceye birbirinden özel anlar damgasını vururken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone'u tebrik eden Gupse Özay, Lily Gladstone'u paylaşarak hepimize kahkaha attırdı.

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96. Oscar Ödülleri dün akşam sahipleri ile buluştu.

96. Oscar Ödülleri dün akşam sahipleri ile buluştu.

96 yıldır Akademi Ödülleri bünyesinde sinema dünyasının en iyilerini seçen Oscar, Dolby Theater'da gerçekleşti. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğuyla sürdürülen Oscar Ödül Töreni gecesine birbirinden eşsiz an damgasını vurdu elbette.

Gecenin hemen öncesinde ev tekstilinde öncü Türk markalarından biri olan Karaca'nın, Oscar gecesinde yemek takımlarını üstlendiğini öğrenmiştik.

Gecenin hemen öncesinde ev tekstilinde öncü Türk markalarından biri olan Karaca'nın, Oscar gecesinde yemek takımlarını üstlendiğini öğrenmiştik.

Karaca'nın sosyal medya duyurusunda yazanlara göre Oscar gecesinde yemek takımları 'Red Carpet Collection' ile sunuldu.

Diğer bir yandan gecede "ne oluyor be?" dedirten anlardan bir tanesi John Cena'nın sahneye çıplak bir şekilde çıkması oldu.

Diğer bir yandan gecede "ne oluyor be?" dedirten anlardan bir tanesi John Cena'nın sahneye çıplak bir şekilde çıkması oldu.

Güreşçi ve oyuncu Jonn Cena, sahneye çıplak çıktı. Elinde yalnızca ödülü vermek için tuttuğu zarf duruyordu. Jimmy Kimmel ise 1974 yılında yaşanan olaya atıfta bulunarak 'Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz?' diye sordu.

Aynı zamanda Barbie'nin yıldızı Ryan Gosling, pembe takımlarını çekerek Oscar gecesinde "Ken" şarkısını sahneledi!

Aynı zamanda Barbie'nin yıldızı Ryan Gosling, pembe takımlarını çekerek Oscar gecesinde "Ken" şarkısını sahneledi!

Performansıyla eğlenceli anlar yaşatan Gosling'in videosu sosyal medyada en çok paylaşılan ve izlenen viral videolar arasına girdi.

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden bir diğeri ise elbette En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Emma Stone oldu.

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden bir diğeri ise elbette En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Emma Stone oldu.

Yorgos Lantimos'un yönetmenliğini üstlendiği Poor Things filminde başrolde izlediğimiz Emma Stone, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün de sahibi oldu.

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Ödül almak için sahneye çıktığı sırada elbisesinin dikişleri patlayan ve gözyaşlarına boğulan Emma Stone, talihsiz anları yüzünden isyan etmeyi da unutmadı.

Ödül almak için sahneye çıktığı sırada elbisesinin dikişleri patlayan ve gözyaşlarına boğulan Emma Stone, talihsiz anları yüzünden isyan etmeyi da unutmadı.

Oscar kazandığı için duygularına engel olamayan ve gözyaşlarına boğlan Stone, elbisesinin yırtılmasının sebebinin Ryan Gosling olduğunu çünkü şarkıya eşlik ettiğini söyleyerek herkesi güldürdü.

Emma Stone'un geceye damgasını vuran anlarının ardından herkes adından söz ederken, ülkemizin mizah seviyesini yükselten kadınlarından Gupse Özay'da "Lily Gladstone"un geceden bir pozunu paylaşarak ünlü yıldızı tebrik etti. 😂

Emma Stone'un geceye damgasını vuran anlarının ardından herkes adından söz ederken, ülkemizin mizah seviyesini yükselten kadınlarından Gupse Özay'da "Lily Gladstone"un geceden bir pozunu paylaşarak ünlü yıldızı tebrik etti. 😂

Dün gece Oscar alamadığını ancak rakibi Emma Stone'u tebrik ettiğini bu paylaşımla duyuran Gupse Özay, Lily Gladstone'un kendisine benzerliğini vurgulayarak hepimize kahkaha attırdı. 😂

Emma Stone'un En İyi Kadın Oyuncu ödülü dalında en büyük rakibi Lily Gladstone'du bildiğiniz gibi.

Emma Stone'un En İyi Kadın Oyuncu ödülü dalında en büyük rakibi Lily Gladstone'du bildiğiniz gibi.

Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay'a benzerliğine inanamadı. 😂

Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay'a benzerliğine inanamadı. 😂
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Ne diyorsunuz, benziyorlar mı? 😂

Ne diyorsunuz, benziyorlar mı? 😂

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