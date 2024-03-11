Gupse Özay Oscar'da Emma Stone Ödül Aldığı Sırada Gözleri Dolan Lily Gladstone'a Benzerliğiyle Şoke Etti
Gupse Özay Oscar'da Emma Stone Ödül Aldığı Sırada Gözleri Dolan Lily Gladstone'a Benzerliğiyle Şoke Etti
96. Oscar Ödülleri, dün akşam Dolby Tiyatrosu'nda sahipleriyle buluştu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği geceye birbirinden özel anlar damgasını vururken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone'u tebrik eden Gupse Özay, Lily Gladstone'u paylaşarak hepimize kahkaha attırdı.
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96. Oscar Ödülleri dün akşam sahipleri ile buluştu.
Gecenin hemen öncesinde ev tekstilinde öncü Türk markalarından biri olan Karaca'nın, Oscar gecesinde yemek takımlarını üstlendiğini öğrenmiştik.
Diğer bir yandan gecede "ne oluyor be?" dedirten anlardan bir tanesi John Cena'nın sahneye çıplak bir şekilde çıkması oldu.
Aynı zamanda Barbie'nin yıldızı Ryan Gosling, pembe takımlarını çekerek Oscar gecesinde "Ken" şarkısını sahneledi!
Gecenin en dikkat çeken isimlerinden bir diğeri ise elbette En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Emma Stone oldu.
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Ödül almak için sahneye çıktığı sırada elbisesinin dikişleri patlayan ve gözyaşlarına boğulan Emma Stone, talihsiz anları yüzünden isyan etmeyi da unutmadı.
Emma Stone'un geceye damgasını vuran anlarının ardından herkes adından söz ederken, ülkemizin mizah seviyesini yükselten kadınlarından Gupse Özay'da "Lily Gladstone"un geceden bir pozunu paylaşarak ünlü yıldızı tebrik etti. 😂
Emma Stone'un En İyi Kadın Oyuncu ödülü dalında en büyük rakibi Lily Gladstone'du bildiğiniz gibi.
Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay'a benzerliğine inanamadı. 😂
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Ne diyorsunuz, benziyorlar mı? 😂
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