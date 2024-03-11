İmajını Yenileyerek Yerli George Clooney Olan Bülent Serttaş'tan Ojeli Etekli Erkek Sanatçı Yorumu

Şarkılarıyla bir dönem herkesin dilinde dolaşan ve eğlencenin aranan yüzü olan Bülent Serttaş, pek çok açıklamasıyla yıllardır hafızalarımıza kazınan isimler arasında. Son olarak Kıbrıs'ta sahne alan Serttaş, etek giyip oje süren ünlüleri hedef alırken; 18 kilo vermiş haliyle 'yerli George Clooney' benzetmelerini geri getirdi.