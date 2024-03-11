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İmajını Yenileyerek Yerli George Clooney Olan Bülent Serttaş'tan Ojeli Etekli Erkek Sanatçı Yorumu

İmajını Yenileyerek Yerli George Clooney Olan Bülent Serttaş'tan Ojeli Etekli Erkek Sanatçı Yorumu

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 12:58

Şarkılarıyla bir dönem herkesin dilinde dolaşan ve eğlencenin aranan yüzü olan Bülent Serttaş, pek çok açıklamasıyla yıllardır hafızalarımıza kazınan isimler arasında. Son olarak Kıbrıs'ta sahne alan Serttaş, etek giyip oje süren ünlüleri hedef alırken; 18 kilo vermiş haliyle 'yerli George Clooney' benzetmelerini geri getirdi.

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Uzun yıllardır müzik sektörünün içinde olan ve türküleriyle, şarkılarıyla kendini sevdiren isimlerden biri de hepimizin tanıdığı Bülent Serttaş.

Uzun yıllardır müzik sektörünün içinde olan ve türküleriyle, şarkılarıyla kendini sevdiren isimlerden biri de hepimizin tanıdığı Bülent Serttaş.

Mekanlarda sahne alarak şarkılarını seslendiren Serttaş'ın keşfedilme hikayesini bilenleriniz belki vardır. Adana'da bir gazinoda şarkı söylediği sırada Hilmi Topaloğlu tarafından keşfediliyor ve 1997 yılında ilk albümünü çıkartıyor.

Derken yıllar içinde müzik tarzında da değişimler yaşanıyor Serttaş'ın. Aşk Bodrum'da Yaşanıyor, Ablalar gibi parçalarını da örnek verebiliriz buna.

Derken yıllar içinde müzik tarzında da değişimler yaşanıyor Serttaş'ın. Aşk Bodrum'da Yaşanıyor, Ablalar gibi parçalarını da örnek verebiliriz buna.

Özellikle tam 7 yıl önce çıkartmış olduğu Aşk Bodrum'da Yaşanıyor şarkısı o dönem tüm müzik platformlarına ve mekanlara damgasını vurmuştu.

Kendisi sosyal medyayla çok haşır neşir olmasa da verdiği "Doğum günümdü" cevabıyla hepimizin yüreğine dokunmuştu Serttaş.

Kendisi sosyal medyayla çok haşır neşir olmasa da verdiği "Doğum günümdü" cevabıyla hepimizin yüreğine dokunmuştu Serttaş.

2017 yılında Maria Sharapova'yı en önden izlediği anlarla gündeme gelmiş ve sosyal medyada kendisi için yazılanlara verdiği cevapla akıllara kazınmıştı.

Bir süre kendisini gündemde görememiş olsak da, 2020 yılında pandemi döneminde yaptığı imaj değişimiyle ağızlarımızı açık bırakmıştı.

Bir süre kendisini gündemde görememiş olsak da, 2020 yılında pandemi döneminde yaptığı imaj değişimiyle ağızlarımızı açık bırakmıştı.

Saç ve sakal tarzıyla, rengiyle görenler sosyal medyada Serttaş'ı George Clooney'e benzetmişlerdi. 😂 Sosyal medyada bu konu hakkında 'Elazığlı Clooney' yorumları gelmişti.

8 Mart'ta Kıbrıs'ta sahne alan Serttaş'ın 18 kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmazken, görenler yeniden yapıştırdı George Clooney yakıştırmasını.

8 Mart'ta Kıbrıs'ta sahne alan Serttaş'ın 18 kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmazken, görenler yeniden yapıştırdı George Clooney yakıştırmasını.

Hatta konu biraz 'sipariş ettiğim, eve gelen' esprilerine de dönmedi değil.

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Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Serttaş, diğer bir yandan meslektaşlarının son dönemde gündem olan etekli ve ojeli tarzını yorumladı. "Etek giyen ruj da sürer" dedi.

Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Serttaş, diğer bir yandan meslektaşlarının son dönemde gündem olan etekli ve ojeli tarzını yorumladı. "Etek giyen ruj da sürer" dedi.

'Bugün etek giyen ve oje süren, yarın ruj sürer. Yaptıkları bu tür işe saygı duyamıyorum. Erkek ve kadın kendine yakışanı yapacak.'

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