İmajını Yenileyerek Yerli George Clooney Olan Bülent Serttaş'tan Ojeli Etekli Erkek Sanatçı Yorumu
İmajını Yenileyerek Yerli George Clooney Olan Bülent Serttaş'tan Ojeli Etekli Erkek Sanatçı Yorumu
Şarkılarıyla bir dönem herkesin dilinde dolaşan ve eğlencenin aranan yüzü olan Bülent Serttaş, pek çok açıklamasıyla yıllardır hafızalarımıza kazınan isimler arasında. Son olarak Kıbrıs'ta sahne alan Serttaş, etek giyip oje süren ünlüleri hedef alırken; 18 kilo vermiş haliyle 'yerli George Clooney' benzetmelerini geri getirdi.
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Uzun yıllardır müzik sektörünün içinde olan ve türküleriyle, şarkılarıyla kendini sevdiren isimlerden biri de hepimizin tanıdığı Bülent Serttaş.
Derken yıllar içinde müzik tarzında da değişimler yaşanıyor Serttaş'ın. Aşk Bodrum'da Yaşanıyor, Ablalar gibi parçalarını da örnek verebiliriz buna.
Kendisi sosyal medyayla çok haşır neşir olmasa da verdiği "Doğum günümdü" cevabıyla hepimizin yüreğine dokunmuştu Serttaş.
Bir süre kendisini gündemde görememiş olsak da, 2020 yılında pandemi döneminde yaptığı imaj değişimiyle ağızlarımızı açık bırakmıştı.
8 Mart'ta Kıbrıs'ta sahne alan Serttaş'ın 18 kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmazken, görenler yeniden yapıştırdı George Clooney yakıştırmasını.
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Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Serttaş, diğer bir yandan meslektaşlarının son dönemde gündem olan etekli ve ojeli tarzını yorumladı. "Etek giyen ruj da sürer" dedi.
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