Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacının Bilemediği Ayet Sorusuna Kenan İmirzalıoğlu'nun Ufuk Açan Cevabı
Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacının Bilemediği Ayet Sorusuna Kenan İmirzalıoğlu'nun Ufuk Açan Cevabı
Ekranların en sevilen ve yakından takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla takip edilen Milyoner'de, yarışmacının karşısına çıkan ayet sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacı sorunun doğru cevabını bilemezken, Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı açıklama 'Tebrikler kazandınız' dedirtti.
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Pazar akşamlarının en sevilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır kaybetmediği seyircisi ile
2019 yılından beridir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner'de para ödülü geçtiğimiz yıl 5 milyon TL'ye yükseltilmişti hatırlarsanız.
Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine ekranlara damga vuran olaylar yaşandı.
Yarışmacı bir süre düşünmesinin ve kendi içinde konuşmasının ardından "D-Bakara Suresi" cevabını verdi.
Doğru cevap "D-Rahman" şeklinde yeşil yanarken yarışmacı yanlış bildiği soru karşısında hayıflanarak "Keşke biraz daha düşünseydim" dedi.
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Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.
Yarışmacı bunun üstüne Kenan İmirzalıoğlu'na "Bravo o halde 9. soruya geçtiniz Kenan bey." diyerek stüdyodaki seyircileri ve İmirzalıoğlu'nu güldürdü.
300 bin TL'lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı ise programa 50 bin TL ödül ile veda etti.
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