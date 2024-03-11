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Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacının Bilemediği Ayet Sorusuna Kenan İmirzalıoğlu'nun Ufuk Açan Cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacının Bilemediği Ayet Sorusuna Kenan İmirzalıoğlu'nun Ufuk Açan Cevabı

Kim Milyoner Olmak İster
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 09:09

Ekranların en sevilen ve yakından takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla takip edilen Milyoner'de, yarışmacının karşısına çıkan ayet sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacı sorunun doğru cevabını bilemezken, Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı açıklama 'Tebrikler kazandınız' dedirtti.

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Pazar akşamlarının en sevilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır kaybetmediği seyircisi ile

Pazar akşamlarının en sevilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır kaybetmediği seyircisi ile

Kendine ve bilgi darcığına güvenenlerin katıldığı ve büyük ödülü kazanmak için ellerinden geleni yaptıkları Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır vazgeçilmez yapımlar arasında yer alıyor.

2019 yılından beridir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner'de para ödülü geçtiğimiz yıl 5 milyon TL'ye yükseltilmişti hatırlarsanız.

2019 yılından beridir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner'de para ödülü geçtiğimiz yıl 5 milyon TL'ye yükseltilmişti hatırlarsanız.

Yıllardır 1 milyon TL büyük ödül ile yarışmacılarına 12 soru yönelten Kim Milyoner Olmak İster'de, enflasyon yorumlarının ardından bir soru daha eklenerek büyük ödül 5 milyon TL şeklinde revize edilmişti. Eklenen son soruya 4 milyon TL paha biçilmişti.

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine ekranlara damga vuran olaylar yaşandı.

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine ekranlara damga vuran olaylar yaşandı.

Yarışmaya katılan 44 yaşındaki Mehmet Çağrı Uğur, 300 bin TL'lik soruya kadar ulaşmayı başardı.Başarılı performansıyla adım adım ilerlemeye devam eden Uğur'a 300 bin TL değerinde Ramazan ayı öncesinde 'Kur'an-ı Kerim' de 'O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?' ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?' sorusu soruldu.

Yarışmacı bir süre düşünmesinin ve kendi içinde konuşmasının ardından "D-Bakara Suresi" cevabını verdi.

Yarışmacı bir süre düşünmesinin ve kendi içinde konuşmasının ardından "D-Bakara Suresi" cevabını verdi.

Şıklar aşağıdaki gibiydi:

A) Fatiha Suresi

B) İhlas Suresi

C) Rahman Suresi

D) Bakara Suresi

Doğru cevap "D-Rahman" şeklinde yeşil yanarken yarışmacı yanlış bildiği soru karşısında hayıflanarak "Keşke biraz daha düşünseydim" dedi.

Doğru cevap "D-Rahman" şeklinde yeşil yanarken yarışmacı yanlış bildiği soru karşısında hayıflanarak "Keşke biraz daha düşünseydim" dedi.

'Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim.'

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Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

'Fatiha ve İhlas Suresi'ni çok kolay bir şekilde elediniz. Bakara yanlış hatırlamıyorsam 'bir besi hayvanı' deniz. Bu arada doğru Bakara bir inek hayvanıdır. Ben bir şeye takıldım sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Yağmura rahmet yağdı deriz. Çünkü Rahmet veren kapsayan demek..'

Yarışmacı bunun üstüne Kenan İmirzalıoğlu'na "Bravo o halde 9. soruya geçtiniz Kenan bey." diyerek stüdyodaki seyircileri ve İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Yarışmacı bunun üstüne Kenan İmirzalıoğlu'na "Bravo o halde 9. soruya geçtiniz Kenan bey." diyerek stüdyodaki seyircileri ve İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Kenan İmirzalıoğlu ise 'Teşekkür ederim o zaman yer değiştirelim..' diyerek sunucu koltuğunu bıraktı. 😂

300 bin TL'lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı ise programa 50 bin TL ödül ile veda etti.

300 bin TL'lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı ise programa 50 bin TL ödül ile veda etti.

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