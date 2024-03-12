Oscar'lı Oyuncu Jodie Foster Rekor Kıran Suç Dizisi 'True Detective'in Yeni Sezonunda Geri Dönecek mi?
Oscar'lı Oyuncu Jodie Foster Rekor Kıran Suç Dizisi 'True Detective'in Yeni Sezonunda Geri Dönecek mi?
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/706661/...
Jodie Foster'ın başrolünde oynadığı ve 4 sezondur büyük beğeniyle izlenen 'True Detective'in yeni sezonuyla ilgili gelişmeler yavaş yavaş belli olmaya başladı.
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İlk sezonu 2014'te yayınlanan 'True Detective', yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni topladı.
Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo'nun yer aldığı ilk iki sezonun ardından üçüncü sezonu 2019'da izlemiştik.
3 sezondur büyük beğeniyle izlenen ve 4. sezonu sonbaharda yayınlanacakken ertelenen 'True Detective' 14 Ocak'ta izleyiciyle buluştu.
Jodie Foster'ın başrolünde oynadığı efsane dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.
Dizinin hayranları, HBO yapımının her sezon farklı oyuncuların rol aldığı ve farklı bir hikayenin anlatıldığı antoloji rotasına devam edip etmeyeceğini merak ediyor.
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Sevilen suç dizisi True Detective yeni sezon onayını aldı ve Night Country adıyla bilinen 4. sezonun yaratıcısı Issa López'in yönetmenlik koltuğuna geri döneceği kesinleşti.
Foster, Variety'den Marc Malkin'e yaptığı açıklamada dizideki rolünün tek seferlik olduğunu ve "bunun bir antoloji dizisi" olduğunu söyledi. Geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Foster, kesin bir dille "Hayır" dedi: "Tek seferlikti ve bitti."
Siz Jodie Foster'ın dönmeyecek olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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