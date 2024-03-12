Sevilen Animasyon Filmi 'Kung Fu Panda 4' Açılışını İlk Sırada Yapan 'Dune 2'yi Gişede Geride Bıraktı!
Sevilen Animasyon Filmi 'Kung Fu Panda 4' Açılışını İlk Sırada Yapan 'Dune 2'yi Gişede Geride Bıraktı!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Sevilen animasyon serisi “Kung Fu Panda”nın dördüncü filmi, Amerika gişesinin yeni lideri oldu ve geçtiğimiz hafta açılışını ilk sırada gerçekleştiren “Dune Part Two”yu zirveden indirdi.
Detaylara birlikte bakalım.
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Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı bu yılın en çok beklenen filmlerinden 'Dune: Part Two' geçtiğimiz hafta görücüye çıktı.
'Dune: Part Two' ABD'de vizyona girdiği ilk hafta sonunda gişede 81.5 milyon dolar hasılata ulaşarak görkemli bir açılış yaptı.
Taylor Swift'in konser filmi “The Eras Tour”dan bu yana en büyük açılışı yapan 'Dune: Part Two' beklentilerin üzerine çıktı.
'Dune: Part Two' elde ettiği bu başarının ardından zirveyi bir başka filme kaptırdı.
Sevilen animasyon serisi 'Kung Fu Panda'nın dördüncü filmi, Amerika gişesinin yeni lideri oldu ve geçtiğimiz hafta açılışını ilk sırada gerçekleştiren 'Dune Part Two'yu zirveden indirdi.
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Dünya çapında sevilen animasyon filmi 'Kung Fu Panda' dördüncü filminin 'Dune' esintili fragmanıyla daha vizyona girmeden epey konuşulmuştu.
'Ördeklerin Göçü'nden sonra ülke çapında vizyona giren ilk animasyon filmi olan 'Kung Fu Panda 4' açılış gününde ve ön izleme gösterimlerinde 19,4 milyon dolar hasılat elde etti.
“Kung Fu Panda 4” hafta sonunda toplam 55 milyon dolara ulaşırken, ikinci hafta sonunda %47 oranında düşüş yaşayan “Dune: Part Two” 46 milyon dolar kazanarak ikinci sırada yer aldı.
Siz 'Kung Fu Panda 4'ün 'Dune: Part Two'yu geride bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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