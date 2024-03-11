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İlk Oscar'ını Aldı: Kariyerinin Zirvesini Yaşayan Robert Downey Jr. Ödül Konuşmasında Eşine Minnet Duydu!

İlk Oscar'ını Aldı: Kariyerinin Zirvesini Yaşayan Robert Downey Jr. Ödül Konuşmasında Eşine Minnet Duydu!

Oscar
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 14:49

96. Akademi Ödülleri töreni dün akşam Los Angeles'ta görkemli bir törenle gerçekleşti. Oppenheimer 7 ödülle Oscar gecesine damga vururken Robert Downey Jr. ilk Oscar ödülünü aldı.

Ödül konuşmasında neler söylemiş birlikte bakalım. 👇

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Yılın en görkemli ödül töreni olan ve bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Yılın en görkemli ödül töreni olan ve bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

İşte Akademi Ödüllerini kazananların tam listesine burada yer vermiştik.👇

Ödül kazanan filmler ve isimler kadar tören alanında yapılan Filistin gösterileri de damga vurdu.

Ödül kazanan filmler ve isimler kadar tören alanında yapılan Filistin gösterileri de damga vurdu.

Dışarıda Gazze için ateşkes çağrısı yapan göstericilerin yanı sıra ünlü oyuncular da konuşmalarında Gazze'ye destek verdi.👇

7 dalda ödül kazanan ve yıla adeta damgasını vuran 'Oppenheimer' filmiyle birlikte Robert Downey Jr. da ilk Oscar ödülünü aldı.

7 dalda ödül kazanan ve yıla adeta damgasını vuran 'Oppenheimer' filmiyle birlikte Robert Downey Jr. da ilk Oscar ödülünü aldı.

Yaşamış olduğu iniş çıkışlı kariyerindeki zirvesini yaşayarak 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Akademi Ödülleri'ni kazandı.

Yaşamış olduğu iniş çıkışlı kariyerindeki zirvesini yaşayarak 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Akademi Ödülleri'ni kazandı.

Downey ödül konuşmasında “Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür etmek istiyorum."

Downey ödül konuşmasında “Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür etmek istiyorum."
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"Veteriner hekimime, yani eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni hırlayan, kurtarılacak bir hayvan olarak buldu ve severek hayata döndürdü" ifadelerini kullandı.

"Veteriner hekimime, yani eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni hırlayan, kurtarılacak bir hayvan olarak buldu ve severek hayata döndürdü" ifadelerini kullandı.

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