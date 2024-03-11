Marvel'dan Gönülleri Fetheden Hareket: 100'den Fazla Çizgi Roman Ücretsiz Olarak Yayınlandı!
Marvel'dan Gönülleri Fetheden Hareket: 100'den Fazla Çizgi Roman Ücretsiz Olarak Yayınlandı!
Marvel Comics, 'Infinity Comics: Start Scrolling' projesi kapsamında, dijital platformda çizgi roman okuma deneyimini iyileştirmek amacıyla 100'den fazla çizgi romanı ücretsiz olarak okuyucuların erişimine açtı. Detaylar içerikte. 👇
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Dijital çizgi roman sektöründe yeni bir adım atan Marvel Comics, Marvel Unlimited platformu altında Infinity Comics: Start Scrolling adı verilen bir programı başlattı.
100'den fazla çizgi romanı kullanıcılara ücretsiz olarak sunan bu girişim dijital çizgi roman okuma alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.
Infinity Comics formatı dikey kaydırmalı bir okuma deneyimi sunarak telefon ve tablet gibi cihazlarda çizgi roman okumayı optimize ediyor.
Marvel Comics'in pazarlama yöneticisi Jessica Malloy, Infinity Comics'in sadece yeni bir okuma biçimi sunmakla kalmayıp aynı zamanda Marvel evreninin daha az bilinen yönlerine ışık tuttuğunu belirtiyor.
Start Scrolling projesi sürekli yenilenecek içeriklerle Marvel evrenini genişletmeyi ve yeni okurlar kazanmayı amaçlıyor.
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Marvel Unlimited platformu 2021 yılında kurulduğundan bu yana 300 farklı yaratıcının elinden çıkan 1000'den fazla Infinity çizgi romanı yayınladı.
Ücretsiz erişime açılan çizgi romanlar arasında X-Men Unlimited Infinity serisinin ilk 25 sayısı, Spider-Verse Infinity, Avengers Unlimited Infinity, It’s Jeff ve Alligator Loki'nin ilk 12 bölümü, Love Unlimited Infinity ve Marvel’s Voices-Infinity: Iceman serisinin ilk dört sayısı bulunuyor.
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