Megan Fox Fark Attı: Sinema Dünyasının En Kötülerini Ödüllendiren 44. Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu
Megan Fox Fark Attı: Sinema Dünyasının En Kötülerini Ödüllendiren 44. Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu
Razzie Ödülleri, yani diğer adıyla Altın Ahududu Ödülleri, bu yılki kazananları açıklandı. 'Winnie the Pooh: Blood Honey' filmi, bu yılın 'En Kötü Film' ödülünü kazanırken, Megan Fox da hem 'En Kötü Kadın Oyuncu' hem de 'En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu' ödüllerine layık görüldü. İşte 44. Altın Ahududu Ödülleri'ni kazananların tam listesi:
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En Kötü Film
En Kötü Yönetmen
En Kötü Erkek Oyuncu
En Kötü Kadın Oyuncu
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
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En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
En Kötü Senaryo
En Kötü Çift
En Kötü Yeniden Yapım/Devam Filmi
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