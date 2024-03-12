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Megan Fox Fark Attı: Sinema Dünyasının En Kötülerini Ödüllendiren 44. Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Megan Fox Fark Attı: Sinema Dünyasının En Kötülerini Ödüllendiren 44. Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 10:46

Razzie Ödülleri, yani diğer adıyla Altın Ahududu Ödülleri, bu yılki kazananları açıklandı. 'Winnie the Pooh: Blood Honey' filmi, bu yılın 'En Kötü Film' ödülünü kazanırken, Megan Fox da hem 'En Kötü Kadın Oyuncu' hem de 'En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu' ödüllerine layık görüldü. İşte 44. Altın Ahududu Ödülleri'ni kazananların tam listesi:

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En Kötü Film

En Kötü Film

  • Winnie the Pooh: Blood and Honey (Kazanan)

  • The Exorcist: Believer

  • Expend4bles

  • Meg 2: The Trench

  • Shazam! Fury of the Gods

En Kötü Yönetmen

En Kötü Yönetmen

  • Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Blood and Honey (Kazanan)

  • David Gordon Green - The Exorcist: Believer

  • Peyton Reed - Ant Man & the Wasp: Quantumania

  • Scott Waugh - Expend4bles

  • Ben Wheatley - Meg 2: The Trench

En Kötü Erkek Oyuncu

En Kötü Erkek Oyuncu

  • Jon Voight - Mercy (Kazanan)

  • Russell Crowe - The Pope’s Exorcist

  • Vin Diesel - Fast X

  • Chris Evans - Ghosted

  • Jason Statham - Meg 2: The Trench

En Kötü Kadın Oyuncu

En Kötü Kadın Oyuncu

  • Megan Fox - Johnny & Clyde (Kazanan)

  • Ana de Armas - Ghosted

  • Salma Hayek  - Magic Mike’s Last Dance

  • Jennifer Lopez - The Mother

  • Dame Helen Mirren - Shazam! Fury of the Gods

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Sylvester Stallone - Expend4ables (Kazanan)

  • Michael Douglas - Ant Man & The Wasp: Quantumania

  • Mel Gibson - Confidential Informant

  • Bill Murray - Ant Man & The Wasp: Quantumania

  • Franco Nero - The Pope’s Exorcist

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En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Megan Fox - Expend4bles (Kazanan)

  • Kim Cattrall - About My Father

  • Bai Ling - Johnny & Clyde

  • Lucy Liu - Shazam! Fury of the Gods

  • Mary Stuart Masterson - Five Nights at Freddy’s

En Kötü Senaryo

En Kötü Senaryo

  • Winnie the Pooh: Blood & Honey (Kazanan)

  • The Exorcist: Believer

  • Expend4bles

  • Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?

  • Shazam! Fury of the Gods

En Kötü Çift

En Kötü Çift

  • Kana Susamış Katiller Olarak Pooh & Piglet / Winnie the Pooh: Blood and Honey (Kazanan)

  • Herhangi İki 'Acımasız Paralı Asker' / Expend4bles

  • The Exorcist'in Yeniden Yapım Hakları İçin 400 Milyon $ Bağışlayan Herhangi İki Paragöz

  • Ana de Armas & Chris Evans (Ekran Kimyasında Çuvallayan) / Ghosted

  • Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance

En Kötü Yeniden Yapım/Devam Filmi

En Kötü Yeniden Yapım/Devam Filmi

  • Winnie the Pooh: Blood and Honey  (Kazanan)

  • Ant Man & The Wasp: Quantumania

  • The Exorcist: Believer

  • Expend4bles

  • Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse

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