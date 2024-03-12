Megan Fox Fark Attı: Sinema Dünyasının En Kötülerini Ödüllendiren 44. Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Razzie Ödülleri, yani diğer adıyla Altın Ahududu Ödülleri, bu yılki kazananları açıklandı. 'Winnie the Pooh: Blood Honey' filmi, bu yılın 'En Kötü Film' ödülünü kazanırken, Megan Fox da hem 'En Kötü Kadın Oyuncu' hem de 'En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu' ödüllerine layık görüldü. İşte 44. Altın Ahududu Ödülleri'ni kazananların tam listesi: