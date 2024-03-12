Ünlü Bilim Adamı Nicola Tesla'nın Hayatını ve Çalışmalarını Anlatan 3 Filmlik Bir Proje Geliştiriliyor!

“Marc ve Tim ile çalışmaktan gurur duyuyoruz ve onların, teknolojiden ve onun kötüye kullanımından giderek daha fazla etkilenen bir dünyada, Tesla'nın dehanın yükü hakkındaki son derece insani öyküsünün nasıl zamanında ve doğru bir şekilde aktarılabileceğini keşfedebileceğimiz güçlü bir araç olacağına inanıyoruz. Ders alabileceğimiz uyarıcı bir hikaye.”