Ünlü Bilim Adamı Nicola Tesla'nın Hayatını ve Çalışmalarını Anlatan 3 Filmlik Bir Proje Geliştiriliyor!
Ünlü Bilim Adamı Nicola Tesla'nın Hayatını ve Çalışmalarını Anlatan 3 Filmlik Bir Proje Geliştiriliyor!
Bilim insanı ve mucit Nikola Tesla’nın hayat hikayesine ve çalışmalarına odaklanan yeni bir üçleme gelmeye hazırlanıyor.
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Alternatif akım elektriği konusundaki çalışmalarıyla tanınan öncü elektrik mühendisi ve mucit Nikola Tesla'nın hayatı yeniden film oluyor.
Filmi çekecek olan Showdog Studio, yazar Marc J. Seifer'in Tesla hakkındaki iki biyografik romanının, 1996 tarihli "Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla" ve the 2021 tarihli "Tesla: Wizard at War" kitaplarının haklarını satın aldı.
Stüdyo ayrıca Tesla'nın hayatındaki diğer çeşitli mektuplara ve eserlere de erişim elde etti. Showdog'un kurucusu John Attard yaptığı açıklamada şunları söyledi:
2020 yılında Nicola Tesla'nın anlatıldığı 'Tesla' filmi, ünlü bilim adamının 164’üncü doğum gününde izleyiciyle buluşmuştu.
Yalnızca keşiflerin değil sosyal olayların da gündeme geldiği film 2020 Sundance Film Festivali'nde ödül alarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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Ethan Hawke'nin Tesla'yı canlandırmasının ardından yeni filme başrolünde kim olacağı merak konusu oldu.
“Twister” ve “Men in Black” gibi filmlerde görsel efektler konusunda deneyimli olan Tim Eaton senaryo ekibinde yer alacak.
Nicola Tesla'nın hayatı ve çalışmaları için çekilecek üçleme ile ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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