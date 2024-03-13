Oscar Gecesinde Eleştirilerin Odağı Haline Gelen Al Pacino'dan İlk Açıklama Geldi!
Oscar Gecesinde Eleştirilerin Odağı Haline Gelen Al Pacino'dan İlk Açıklama Geldi!
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/mov...
Al Pacino, 'En İyi Film' Oscar'ını kazananı açıklarken adayları sıralamaması ve tercih ettiği cümleler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşince açıklama yaptı.
Gelin Al Pacino'nun sözlerine yakından bakalım. 👇
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Yılın en görkemli ödül töreni olan ve bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
'Oppenheimer'ın 7 dalda ödül kazandığı 96. Akademi Ödülleri töreni bu sene Los Angeles'ta görkemli bir törenle gerçekleşti.
Ödül kazanan filmler ve isimler kadar tören alanında yapılan Filistin gösterileri de damga vurdu.
Dışarıda Gazze için ateşkes çağrısı yapan göstericilerin yanı sıra ünlü oyuncular da konuşmalarında Gazze'ye destek verdi.👇
7 dalda ödül kazanan ve yıla adeta damgasını vuran 'Oppenheimer' filmiyle birlikte Robert Downey Jr. da ilk Oscar ödülünü aldı.
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'En İyi Film' kategorisinde kazananı açıklamak üzere ünlü oyuncu Al Pacino'yu 'Godfather' müziği eşliğinde sahneye çağırdılar.
Herkesin ayakta alkışladığı ünlü oyuncu 'En İyi Film' dalında aday olan 10 filmin adını sıralamadan, "Gözlerim 'Oppenheimer'ı görüyor" sözleriyle Oscar'ın kazananını açıklamasıyla eleştirildi.
Hatta gecenin sunucusu Kimmel, "Sanırım daha önce hiç ödül töreni izlememişti. Görünüşe göre Amerika'daki herkes 'Ve Oscar'ı alan' lafına kadar nasıl olması gerektiğini biliyor ama Al bilmiyor" dedi.
Hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:
"Aday gösterilmenin kişinin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunun, adının anılmamasının saldırgan ve incitici olduğunun farkındayım."
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