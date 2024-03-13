Oscar Gecesinde Eleştirilerin Odağı Haline Gelen Al Pacino'dan İlk Açıklama Geldi!

'Dün gece, 'En İyi Film' ödülünü açıklamadan önce her filmin isminden bahsetmemem konusunda bazı tartışmalar var gibi görünüyor. Açıkça belirtmek isterim ki, onları es geçmek benim tercihim değildi; daha ziyade, tören boyunca ayrı ayrı vurgulandığı için yapımcıların bunları bir daha söylememe tercihiydi. Gecenin bir parçası olmaktan onur duydum ve bu ödülün verilmesi için onların istediği yolu takip etmeyi seçtim' dedi.