Emma Stone, Pedro Pascal Gibi Yıldız Oyuncuların Yer Aldığı 'Eddington' Filminin Çekimleri Başladı!

''Eddington', Los Angeles'a giderken New Mexico'dan geçen ve küçük Eddington kasabasının hemen dışında benzini biten bir çiftin (Lindsay ve Marc) hikayesini konu alıyor. Lindsay ve Marc, yardım almak için kasabaya gitmeye karar verir. İlk başta çok sıcak bir şekilde karşılanırlar, ancak akşam olduğunda kartpostal gibi güzel bu ortam kısa sürede bir kabusa dönüşür.'