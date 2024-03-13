Emma Stone, Pedro Pascal Gibi Yıldız Oyuncuların Yer Aldığı 'Eddington' Filminin Çekimleri Başladı!
Emma Stone, Pedro Pascal Gibi Yıldız Oyuncuların Yer Aldığı 'Eddington' Filminin Çekimleri Başladı!
A24’ün finanse edeceği ve yapımcılığını üstleneceği 'Eddington' filminde rol alacak oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ve Austin Butler yer alıyor.
Çekimlerinin başladığı duyurulan filmin detaylarına birlikte bakalım. 👇
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Ünlü yönetmen Ari Aster, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu olan 'Eddington' filminde 'Western-kara komedi' olarak tarif edilen yeni bir tarz deneyecek.
Yönetmen bu filmde yeniden bir araya geldiği Joaquin Phoenix'le New Mexico'da mekan araştırması yaparken pandemi sırasında geçeceği söylenen filmin senaryo özeti World of Reel'de yayınlanmıştı:
A24’ün finanse edeceği ve yapımcılığını üstleneceği filmde rol alacak oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ve Austin Butler yer alıyor.
Henüz vizyon tarihi belli olmayan filmde Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr.’ın da rol alması bekleniyor.
İki kez Oscar adayı olan görüntü yönetmeni Darius Khondji, Aster ve Lars Knudsen’in kendi şirketleri Square Peg aracılığıyla yapımcılığını üstlendiği filmi görüntüleyecek.
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Filmde küçük bir kasabanın New Mexico şerifinin büyük hayalleri izleyiciye aktarılacak.
Henüz daha fazla detay bilmediğimiz ve heyecanla beklediğimiz filmin çekimleri başladı.
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