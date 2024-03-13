Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Emma Stone, Pedro Pascal Gibi Yıldız Oyuncuların Yer Aldığı 'Eddington' Filminin Çekimleri Başladı!

Emma Stone, Pedro Pascal Gibi Yıldız Oyuncuların Yer Aldığı 'Eddington' Filminin Çekimleri Başladı!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 10:03

A24’ün finanse edeceği ve yapımcılığını üstleneceği 'Eddington' filminde rol alacak oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ve Austin Butler yer alıyor. 

Çekimlerinin başladığı duyurulan filmin detaylarına birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü yönetmen Ari Aster, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu olan 'Eddington' filminde 'Western-kara komedi' olarak tarif edilen yeni bir tarz deneyecek.

Ünlü yönetmen Ari Aster, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu olan 'Eddington' filminde 'Western-kara komedi' olarak tarif edilen yeni bir tarz deneyecek.

Yönetmen bu filmde yeniden bir araya geldiği Joaquin Phoenix'le New Mexico'da mekan araştırması yaparken pandemi sırasında geçeceği söylenen filmin senaryo özeti World of Reel'de yayınlanmıştı:

Yönetmen bu filmde yeniden bir araya geldiği Joaquin Phoenix'le New Mexico'da mekan araştırması yaparken pandemi sırasında geçeceği söylenen filmin senaryo özeti World of Reel'de yayınlanmıştı:

''Eddington', Los Angeles'a giderken New Mexico'dan geçen ve küçük Eddington kasabasının hemen dışında benzini biten bir çiftin (Lindsay ve Marc) hikayesini konu alıyor. Lindsay ve Marc, yardım almak için kasabaya gitmeye karar verir. İlk başta çok sıcak bir şekilde karşılanırlar, ancak akşam olduğunda kartpostal gibi güzel bu ortam kısa sürede bir kabusa dönüşür.'

A24’ün finanse edeceği ve yapımcılığını üstleneceği filmde rol alacak oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ve Austin Butler yer alıyor.

A24’ün finanse edeceği ve yapımcılığını üstleneceği filmde rol alacak oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ve Austin Butler yer alıyor.

Henüz vizyon tarihi belli olmayan filmde Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr.’ın da rol alması bekleniyor.

Henüz vizyon tarihi belli olmayan filmde Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr.’ın da rol alması bekleniyor.

İki kez Oscar adayı olan görüntü yönetmeni Darius Khondji, Aster ve Lars Knudsen’in kendi şirketleri Square Peg aracılığıyla yapımcılığını üstlendiği filmi görüntüleyecek.

İki kez Oscar adayı olan görüntü yönetmeni Darius Khondji, Aster ve Lars Knudsen’in kendi şirketleri Square Peg aracılığıyla yapımcılığını üstlendiği filmi görüntüleyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Filmde küçük bir kasabanın New Mexico şerifinin büyük hayalleri izleyiciye aktarılacak.

Filmde küçük bir kasabanın New Mexico şerifinin büyük hayalleri izleyiciye aktarılacak.

Henüz daha fazla detay bilmediğimiz ve heyecanla beklediğimiz filmin çekimleri başladı.

Henüz daha fazla detay bilmediğimiz ve heyecanla beklediğimiz filmin çekimleri başladı.

Filmden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇

Filmden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?