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Çınar Kod Adlı Gizli Tanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Danışmanı mı?

Çınar Kod Adlı Gizli Tanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Danışmanı mı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.04.2025 - 11:06

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken detaylar vardı. 120 sayfalık ifade tutanağının önemli bir bölümünü gizli tanıkları iddiaları oluşturuyordu. Meşe, Doğan ve Çınar kod adlı gizli tanıkların ifadeleri CHP tarafından da eleştirildi. Geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddia ise gizli tanıklardan Çınar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski iletişim danışmanı ve 23 Derece isimli haber sayfasının sahibi Gökhan Özbek olduğu yönünde.

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Özbek'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarih olan 23 Mart'ı iki ay öncesinden işaret etmesi şüphe uyandırmıştı.

Özbek'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarih olan 23 Mart'ı iki ay öncesinden işaret etmesi şüphe uyandırmıştı.

Gökhan Özbek'in Ocak ayında attığı paylaşımlar da öne sürüldü.

Gökhan Özbek'in Ocak ayında attığı paylaşımlar da öne sürüldü.

Özbek 21 Kasım 2024 tarihinde gözaltına alınmıştı.

Özbek 21 Kasım 2024 tarihinde gözaltına alınmıştı.

Çınar isimli tanığın da aynı gün gözaltına alınmış olması Ekrem İmamoğlu'na yakın hesaplar tarafından dile getirildi.

Çınar isimli tanığın da aynı gün gözaltına alınmış olması Ekrem İmamoğlu'na yakın hesaplar tarafından dile getirildi.

Özbek iddiaları sert bir şekilde reddetti.

Özbek iddiaları sert bir şekilde reddetti.

'Ongun’un besleme trolleri; Tanık olacaksak gizli tanık gibi davranmayız. Gider açıktan yaparız. Ama dün de bugün de yarın da söylüyorum. İmamoğlu’nun tutukluluğu siyasi operasyondur ve siz para alarak karşı çıkarsınız biz inandığımız için karşı çıkarız. Hadi başka kapıya' ifadelerini kullandı.

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Gökhan Özbek iddialara yanıt olarak yaptığı paylaşımı sabitledi.

Gökhan Özbek iddialara yanıt olarak yaptığı paylaşımı sabitledi.

Gizli tanıklar da özel usullerle mahkemede dinlenir. O gizli tanıklar konuşurken ben de izleyici sıralarında duruşmayı takip ediyor olacağım.

İşte o gün bu iftirayı atan hiçkimse karşıma çıkmasın! Hepinizin yüzüne teker teker tükürmezsem, hepinizi ifşa etmezsem bana da Gökhan Özbek demesinler!

Hoş bu tür trollerin kim olduğunu biliyorum ama vakti gelince de hesabını sorarım!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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