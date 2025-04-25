Çınar Kod Adlı Gizli Tanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Danışmanı mı?
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken detaylar vardı. 120 sayfalık ifade tutanağının önemli bir bölümünü gizli tanıkları iddiaları oluşturuyordu. Meşe, Doğan ve Çınar kod adlı gizli tanıkların ifadeleri CHP tarafından da eleştirildi. Geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddia ise gizli tanıklardan Çınar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski iletişim danışmanı ve 23 Derece isimli haber sayfasının sahibi Gökhan Özbek olduğu yönünde.
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Özbek'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarih olan 23 Mart'ı iki ay öncesinden işaret etmesi şüphe uyandırmıştı.
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Gökhan Özbek'in Ocak ayında attığı paylaşımlar da öne sürüldü.
Özbek 21 Kasım 2024 tarihinde gözaltına alınmıştı.
Çınar isimli tanığın da aynı gün gözaltına alınmış olması Ekrem İmamoğlu'na yakın hesaplar tarafından dile getirildi.
Özbek iddiaları sert bir şekilde reddetti.
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Gökhan Özbek iddialara yanıt olarak yaptığı paylaşımı sabitledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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