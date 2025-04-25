Çınar Kod Adlı Gizli Tanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Danışmanı mı?

Gizli tanıklar da özel usullerle mahkemede dinlenir. O gizli tanıklar konuşurken ben de izleyici sıralarında duruşmayı takip ediyor olacağım.

İşte o gün bu iftirayı atan hiçkimse karşıma çıkmasın! Hepinizin yüzüne teker teker tükürmezsem, hepinizi ifşa etmezsem bana da Gökhan Özbek demesinler!

Hoş bu tür trollerin kim olduğunu biliyorum ama vakti gelince de hesabını sorarım!