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Türk Bayrağı Mesajı: Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ndeki Hücresini Paylaştı

Türk Bayrağı Mesajı: Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ndeki Hücresini Paylaştı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.04.2025 - 10:14

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden yaptığı açıklamada, '19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun' ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bir mesaj paylaştı. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bir mesaj paylaştı. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı. Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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