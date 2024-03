Kevin Spacey İtalyan Gerilim Filmi 'The Contract'ta 'Şeytan' Karakterini Canlandıracağı Belirlendi!

Ancak o zamandan beri 'Star Trek: Discovery' oyuncusu Anthony Rapp tarafından Ekim 2022'de açılan bir davada sorumlu bulunmadı ve Temmuz 2023'te İngiltere'deki bir cinsel saldırı davasında suçsuz ilan edildi. Spacey, 22 Mart'ta ABD'de sınırlı gösterime girecek olan ve Rebecca de Mornay 'in da rol aldığı bağımsız gerilim filmi 'Peter Five Eight' ile yakında ABD sinemalarına geri dönecek. Film, Spacey 'in Londra'daki davada aklanmasından bu yana ilk başrolü olacak.