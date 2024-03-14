Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Kevin Spacey İtalyan Gerilim Filmi 'The Contract'ta 'Şeytan' Karakterini Canlandıracağı Belirlendi!

Kevin Spacey İtalyan Gerilim Filmi 'The Contract'ta 'Şeytan' Karakterini Canlandıracağı Belirlendi!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 10:00

İzleyicilerin ilgisini çekecek sinematik bir sürprizle Kevin Spacey, İtalyan yönetmen Massimo Paolucci'nin son psikolojik gerilim filmi 'The Contract 'ta 'Şeytan' adlı bir karakteri canlandıracak. Detaylar haberimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Filmde Eric Roberts ve Vincent Spano da rol alacağı kesinleşti!

Filmde Eric Roberts ve Vincent Spano da rol alacağı kesinleşti!
Filmde Eric Roberts ve Vincent Spano da rol alacağı kesinleşti!

İtalyan yapım şirketi TM Entertainment tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Alan Parker'ın 'Angel Heart' ve Taylor Hackford'un 'The Devil's Advocate' filmleriyle benzer bir hikâyeye sahip olduğu belirtilen İngilizce filmde Eric Roberts ve Vincent Spano da rol alacak.

Geçtiğimiz aralık ayında da Spacey "The Contract" filminin çekimleri için Roma'ya geldi.

Geçtiğimiz aralık ayında da Spacey "The Contract" filminin çekimleri için Roma'ya geldi.

Ancak Spacey, Roberts ve Spano'nun temsilcileri yorum taleplerine hemen yanıt vermekten kaçındı.

2017'de "House of Cards" yıldızının kariyeri cinsel suistimal iddiaları nedeniyle darbe almıştı,

2017'de "House of Cards" yıldızının kariyeri cinsel suistimal iddiaları nedeniyle darbe almıştı,

Ancak o zamandan beri 'Star Trek: Discovery' oyuncusu Anthony Rapp tarafından Ekim 2022'de açılan bir davada sorumlu bulunmadı ve Temmuz 2023'te İngiltere'deki bir cinsel saldırı davasında suçsuz ilan edildi. Spacey, 22 Mart'ta ABD'de sınırlı gösterime girecek olan ve Rebecca de Mornay 'in da rol aldığı bağımsız gerilim filmi 'Peter Five Eight' ile yakında ABD sinemalarına geri dönecek. Film, Spacey 'in Londra'daki davada aklanmasından bu yana ilk başrolü olacak.

Sekiz aydır anca ikna edebilmişler!

Sekiz aydır anca ikna edebilmişler!

Yapılan açıklamaya göre Spacey 'The Contract 'ta 'Şeytan' adlı bir karakteri canlandırıyor ve bu rol Al Pacino'nun 'Devil's Advocate' filminde insan avukat kılığına giren şeytan rolüne ve Robert De Niro'nun 'Angel Heart' filminde cehenneme inmek için keyifsiz bir dedektif tutan şeytani bir iş adamına benziyor. Yapımcılar Massimiliano Caroletti ve Sandro Lazzarini, Spacey'i rolü oynamaya ikna etmek için sekiz ay boyunca ' ikna etmeye çalıştıklarını ' söylediler.

Spacey, Franco Nero'nun yönettiği düşük bütçeli İtalyan bağımsız draması "The Man Who Drew God "da bir polis dedektifini canlandırarak 2017'den sonra oyunculuğa geri dönmüştür.

Spacey, Franco Nero'nun yönettiği düşük bütçeli İtalyan bağımsız draması "The Man Who Drew God "da bir polis dedektifini canlandırarak 2017'den sonra oyunculuğa geri dönmüştür.

Yazar aynı zamanda Gene Fallaize'in bağımsız gerilim filmi 'Control 'de seslendirme yapmıştır.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın