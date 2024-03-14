Kevin Spacey İtalyan Gerilim Filmi 'The Contract'ta 'Şeytan' Karakterini Canlandıracağı Belirlendi!
Kevin Spacey İtalyan Gerilim Filmi 'The Contract'ta 'Şeytan' Karakterini Canlandıracağı Belirlendi!
İzleyicilerin ilgisini çekecek sinematik bir sürprizle Kevin Spacey, İtalyan yönetmen Massimo Paolucci'nin son psikolojik gerilim filmi 'The Contract 'ta 'Şeytan' adlı bir karakteri canlandıracak. Detaylar haberimizde...
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Filmde Eric Roberts ve Vincent Spano da rol alacağı kesinleşti!
Geçtiğimiz aralık ayında da Spacey "The Contract" filminin çekimleri için Roma'ya geldi.
2017'de "House of Cards" yıldızının kariyeri cinsel suistimal iddiaları nedeniyle darbe almıştı,
Sekiz aydır anca ikna edebilmişler!
Spacey, Franco Nero'nun yönettiği düşük bütçeli İtalyan bağımsız draması "The Man Who Drew God "da bir polis dedektifini canlandırarak 2017'den sonra oyunculuğa geri dönmüştür.
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