Kum Solucanlarına Binmek: 'Dune 2' Aksiyon Sahnelerinin Çekimi 44 Gün Sürdü

'Dune 'un devam filminde Denis Villeneuve, Paul Atriedes'in 44 gün boyunca çölde bir Fremen'in kum kurduna binişini izlediği heyecan verici bir sahneyi başarıyla çekmiştir. Bu sahne Villeneuve'ün o güne kadar denediği en karmaşık sahnelerden biriydi ve gergin, tehlikeli, heyecanlı ve gerçekçi olması gerekiyordu. Chani, Stilgar ve diğer Fremenlerin şaşkın bakışları altında, Paul'ün bir kum kurdunu çıkarmak ve sürmek için thumper'ı ilk kez kullanması, Villeneuve'ün en güvendiği işbirlikçilerinin yardımıyla başarıyla çekildi.