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Kum Solucanlarına Binmek: 'Dune 2' Aksiyon Sahnelerinin Çekimi 44 Gün Sürdü

Kum Solucanlarına Binmek: 'Dune 2' Aksiyon Sahnelerinin Çekimi 44 Gün Sürdü

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 10:01

'Dune 'un devam filminde Denis Villeneuve, Paul Atriedes'in 44 gün boyunca çölde bir Fremen'in kum kurduna binişini izlediği heyecan verici bir sahneyi başarıyla çekmiştir. Bu sahne Villeneuve'ün o güne kadar denediği en karmaşık sahnelerden biriydi ve gergin, tehlikeli, heyecanlı ve gerçekçi olması gerekiyordu. Chani, Stilgar ve diğer Fremenlerin şaşkın bakışları altında, Paul'ün bir kum kurdunu çıkarmak ve sürmek için thumper'ı ilk kez kullanması, Villeneuve'ün en güvendiği işbirlikçilerinin yardımıyla başarıyla çekildi.

Kaynak: https://variety.com/2024/artisans/new...
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Denis Villeneuve'ün "Dune" uyarlamasındaki zorlu kum kurduna binme sahnesi için hazırlık yapan yapım ekibi, çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmak üzere " Yöntem Toplantıları" düzenledi.

Denis Villeneuve'ün "Dune" uyarlamasındaki zorlu kum kurduna binme sahnesi için hazırlık yapan yapım ekibi, çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmak üzere " Yöntem Toplantıları" düzenledi.

Görevin büyüklüğü hem yapım tasarımcısı Patrice Vermette hem de görüntü yönetmeni Greig Fraser için göz korkutucuydu ve izleyicinin sahnenin inandırıcılığından asla şüphe duymamasını sağlamaları gerekiyordu.

Vermette'in ekibi, yaklaşık 27,4 metre uzunluğunda ve 7,3 metre genişliğinde devasa bir kum kurdu set parçası inşa etti

Vermette'in ekibi, yaklaşık 27,4 metre uzunluğunda ve 7,3 metre genişliğinde devasa bir kum kurdu set parçası inşa etti

Kurak göllerin yapısından esinlenen ekip, daha fazla özgünlük için yüzeyi titizlikle pullara benzeyecek şekilde tasarladı.

Kamera hareketlerinin inandırıcı olmasını sağlamak için Fraser, kamera operatörü B ve yapımcı Tanya LaPointe arasındaki sürekli iletişim, test ve koordinasyon hayati önem taşıyordu.

Kamera hareketlerinin inandırıcı olmasını sağlamak için Fraser, kamera operatörü B ve yapımcı Tanya LaPointe arasındaki sürekli iletişim, test ve koordinasyon hayati önem taşıyordu.

Fraser, aksiyonu takip eden başka bir kum kurdunu takip etmek için kameranın konumunu simüle etmek gibi yaratıcı çözümler üretti.

Prodüksiyonda ayrıca kumlu bir ortam illüzyonu yaratmak için rüzgâr makineleri ve makyaj tozu kullanıldı.

Prodüksiyonda ayrıca kumlu bir ortam illüzyonu yaratmak için rüzgâr makineleri ve makyaj tozu kullanıldı.

Villeneuve, Chuck Jones'un dinamik animasyon stilinden ilham aldı; bu stil özellikle sahnenin enerjisi ve hareketinde kendini gösteriyor.

Çekimler 44 gün sürdü ve çeşitli teçhizatlar ve karmaşık kurulumlar içeriyordu.

Çekimler 44 gün sürdü ve çeşitli teçhizatlar ve karmaşık kurulumlar içeriyordu.

Post prodüksiyon çalışmaları istenilen etkiyi elde etmek için kapsamlı yeniden gözden geçirme ve ince ayarlarla sahneyi iyileştirmeye odaklandı. Amaç, sinematik hikâye anlatımının sınırlarını zorlayan, görsel olarak çarpıcı ve sürükleyici bir deneyim sunmaktı.

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