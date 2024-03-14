Kum Solucanlarına Binmek: 'Dune 2' Aksiyon Sahnelerinin Çekimi 44 Gün Sürdü
Kum Solucanlarına Binmek: 'Dune 2' Aksiyon Sahnelerinin Çekimi 44 Gün Sürdü
Kaynak: https://variety.com/2024/artisans/new...
'Dune 'un devam filminde Denis Villeneuve, Paul Atriedes'in 44 gün boyunca çölde bir Fremen'in kum kurduna binişini izlediği heyecan verici bir sahneyi başarıyla çekmiştir. Bu sahne Villeneuve'ün o güne kadar denediği en karmaşık sahnelerden biriydi ve gergin, tehlikeli, heyecanlı ve gerçekçi olması gerekiyordu. Chani, Stilgar ve diğer Fremenlerin şaşkın bakışları altında, Paul'ün bir kum kurdunu çıkarmak ve sürmek için thumper'ı ilk kez kullanması, Villeneuve'ün en güvendiği işbirlikçilerinin yardımıyla başarıyla çekildi.
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Denis Villeneuve'ün "Dune" uyarlamasındaki zorlu kum kurduna binme sahnesi için hazırlık yapan yapım ekibi, çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmak üzere " Yöntem Toplantıları" düzenledi.
Vermette'in ekibi, yaklaşık 27,4 metre uzunluğunda ve 7,3 metre genişliğinde devasa bir kum kurdu set parçası inşa etti
Kamera hareketlerinin inandırıcı olmasını sağlamak için Fraser, kamera operatörü B ve yapımcı Tanya LaPointe arasındaki sürekli iletişim, test ve koordinasyon hayati önem taşıyordu.
Prodüksiyonda ayrıca kumlu bir ortam illüzyonu yaratmak için rüzgâr makineleri ve makyaj tozu kullanıldı.
Çekimler 44 gün sürdü ve çeşitli teçhizatlar ve karmaşık kurulumlar içeriyordu.
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