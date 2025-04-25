Belirsizlikle Kuşatılmış Bir Gelecek: Türkiye'de Çocuk Olmak, Büyümek ve Kaygıyla Hayatta Kalmak

Türkiye’de yaşanan çocukluk krizini anlamak için sadece mevcut sistemin eksiklerine değil, sistemin nasıl tasarlandığına da bakmak gerekir. Eğitim politikaları çoğu zaman “mekanik planlama” yaklaşımıyla, yani ölçülebilir çıktı ve hedeflere göre şekillendirilmiştir. Oysa insan zihni ve gelişimi, mekanik değil; organik kompleksite içinde var olur. Çocuklar yalnızca sınav başarısıyla ölçülemez; onların hayata karşı tutumları, estetik zevkleri, içsel bütünlükleri, duygusal zekâları ve etik duyarlılıkları da değerlendirme sisteminin temel yapıtaşları olmalıdır.

Bu nedenle önerilecek her çözüm, yalnızca makro reformlarla sınırlı kalmamalıdır. Mikro-dönüşüm dinamikleri; yani sınıf içi atmosfer, öğretmen-öğrenci ilişkisi, yerel kültürel dokularla kurulan bağlar ve bireyin kendilik inşası gibi alanlarda da dönüşüm sağlanmalıdır. Sürdürülebilir hiçbir sistem, çocukların duygusal dünyasını ve toplumsal ilişkilenme biçimlerini dışarda bırakarak inşa edilemez.

Bu varoluşsal boşluk, yalnızca bireysel deneyimlerin yansıması değil; aynı zamanda kolektif bir kırılmanın sessiz ama sarsıcı yankısıdır. Çocukların ve ergenlerin içsel dünyasında beliren bu “geleceksizlik” hissi, onları sadece pasif bir bekleyişe değil, aktif bir anlamsızlığa itmektedir. Yaşamlarının erken dönemlerinde karşılaştıkları bu zihinsel iklim, onlara dünyayı keşfetme cesareti değil; dünyadan geri çekilme refleksi kazandırmaktadır. Eğitim ortamlarında dahi sıkça gözlemlenen bu içsel geri çekiliş; ilgisizlik, motivasyon eksikliği ve duygusal mesafe biçiminde kendini göstermektedir. Ve bu davranış biçimleri, çoğu zaman yalnızca “disiplin” sorunu olarak değerlendirilerek geçiştirilmekte; oysa bu semptomların ardında çok daha derin bir ontolojik güvensizlik yatmaktadır.

Burada temel sorun, çocuklara sunduğumuz yapının bilgi eksenli olmasından ziyade, anlam eksenli bir yapı kurmaktan uzak oluşumuzdur. Eğitim sistemleri, belirli becerileri kazandırmayı hedeflese de; bu becerilerin hangi kültürel iklimde, hangi etik temellerde ve hangi varoluşsal bağlamlarda yer bulacağına dair yeterli düşünsel çerçeve sunmamaktadır. Oysa bir toplumun çocuklarına sunduğu pedagojik yaklaşım, yalnızca bir öğretme biçimi değil; aynı zamanda onların nasıl bir insan olacaklarına dair örtük bir sözleşmedir. Ve bu sözleşme, yalnızca müfredatlarla değil; sınıf içi ilişkilerden, öğretmen tutumlarına; kültürel kodlardan, toplumsal değer hiyerarşisine kadar uzanan bir yapı içerisinde şekillenir. Dolayısıyla çözüm, yalnızca eğitim politikalarının revizyonunda değil; pedagojik ethos dediğimiz eğitimsel ruhun yeniden inşasında aranmalıdır.

Kültürel iklim, çocuğun birey olarak kendini tanımlama biçimini belirleyen temel atmosferdir. Çocuğa “değerlisin” mesajı yalnızca sözle değil; ona verilen zamanla, alanla, ilgiyle ve saygıyla inşa edilir. Bugün çocukların karşı karşıya kaldığı temel problem, yalnızca sistemin işlevsizliği değil; bu sistemin arkasındaki zihinsel dünyanın çocuğu bir ‘gelecek öznesi’ olarak değil, ‘şimdiyi yönetmekle yükümlü bir problem’ olarak görmesidir. Oysa çocuklar, yalnızca korunması gereken varlıklar değil; dönüşümün aktörleridir. Ve bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için onları içine alan kültürel bağlamın, onları konuşan değil, onları dinleyen bir dile sahip olması gerekir.