Matrix'ten Şeytanın Avukatı'na Keanu Reeves'in Rol Aldığı Filmlerde Daha Önce Fark Etmediğiniz Detaylar
Matrix'ten Şeytanın Avukatı'na Keanu Reeves'in Rol Aldığı Filmlerde Daha Önce Fark Etmediğiniz Detaylar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MovieDetails/
Keanu Reeves, belki de en çok 'Matrix' serisi ve 'John Wick' filmleriyle tanınan, Hollywood'un en sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden biridir. Ancak, Reeves'in filmlerindeki bazı detaylar, izleyicilerin ilk bakışta fark edemeyeceği kadar ince ve karmaşıktır. İşte o ilginç detayları bu içerikte bulabilirsiniz.
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1. Şeytanın Avukatı'nda (1997), Keanu Reeves'in karakterinin ücreti "saati 400 dolar" olarak faturalandırılıyor, bu da dakikası 6,66 dolar demek.
2. John Wick: Bölüm 3 - Parabellum (2019)'da Keanu, The Matrix'ten (1999) ikonik alıntıyı tekrarlıyor. "Silahlar. Bir sürü silah."
3. In River's Edge (1986) filminde Crispin Glover, Keanu Reeves'e, Geleceğe Dönüş dizisine açıkça atıfta bulunarak bir kızdan "ellerini uzak tutmasını" söylüyor, sonra da buna gülmeye başlıyorlar.
4. "The Matrix"teki (1999) ikonik çağıran el dalgası sahnesi, "No Retreat, No Surrender"daki (1986) aynı hareketle neredeyse aynıydı.
5. John Wick Bölüm 4'te (2023) John, 'Taran Taktik Yenilikler' tarafından yapılan çeşitli silahları kullanıyor. Şirketin sahibi Taran Butler, Keanu Reeves'i John Wick Serisi için eğitti ve ayrıca her film için birden fazla ateşli silah sağladı.
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6. Şeytanın Avukatı filminde Keanu Reeves'in takımının rengi, kişiliğinin film boyunca nasıl değiştiğini anlatıyor.
7. John Wick'te (2014) kötü adamlardan biri video oyunu oynuyor. Kullanıcı adı "Neo", tıpkı Matrix'teki Keanu Reeves gibi. Büyük ihtimalle John Wick'in yönetmeninin Matrix'te dublör yönetmeni olması nedeniyle oraya konmuştu.
8. 'Şeytanın Avukatı' (1997) filminde Keanu Reeves'in yüksek profilli sanığı Alexander Cullen, Donald Trump'ın Manhattan'daki Rokoko tarzı bir dairede yaşıyor.
9. Aktör Keanu Reeves ve karakter John Wick bu resimde aynı doğum tarihini paylaşıyor.
10. Zootopia (2016) adlı çizgi filmde izleyicilerin, üzerinde fotoğraf bulunan bir haritayı görebileceği bir sahne bulunmaktadır. Haritanın sağ tarafındaki fotoğrafta parkta oturup sandviç yiyen üzgün bir kurt var. Bu, Keanu Reeves'in popüler bir fotoğrafının parodisidir.
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11. Matrix (1999) filminde Keanu Reeves, Thomas Anderson'ı canlandırıyor. "Anderson" insanoğlu (İsa Mesih) anlamına gelir. İsa gibi o da Matrix'te ölür ve yeniden dirilir ve Matrix Revolutions'da insanın günahı için kendini feda eder.
12. "John Wick Bölüm 2"deki çevirmeli telefon, "Matrix"te kullandıkları modelin aynısıdır.
13. Matrix Revolutions'da Neo (Keanu Reeves) ile Ajan Smith (Hugo Weaving) arasındaki son mücadele, John Wick Üçlemesi'nde The Continental olarak da kullanılan binanın merdivenlerinde geçiyor.
14. 2005 yılındaki Constantine filminde kansere yakalanan John hasta ve gri görünüyor. Hikayenin doruk noktasından sonra rengi yeniden sağlıklı.
15. John Wick'te (2014), Daisy'nin John'u uyandırmasını sağlamak için köpek yavrusu onu yalasın diye Keanu'nun yüzüne pastırma yağı sürmek zorunda kaldılar.
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