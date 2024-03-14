IMDb Puanları Yere Çakıldığı Halde Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

IMDb: 5.7

Film, yolsuzluk yapan polis memurları tarafından öldürülen kardeşi için adaleti sağlamak için mücadele eden bir kızın hikayesini konu alıyor. Eski bir mahkum ve eski ortağının yardımını ister. Ama son derece saygın ve iyi korunan bir polis çavuşuyla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Jeff Chan

Oyuncular: Robbie Amell, Stephen Amell, Alex Mallari Jr.