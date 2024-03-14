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IMDb Puanları Yere Çakıldığı Halde Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

IMDb Puanları Yere Çakıldığı Halde Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 12:29

Merhabalar. Bu içerikte son dönemlerin en çok izlenen ancak IMDb puanlamasında adeta yere çakılan filmleri sizler için derledik. Bakalım siz bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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1. Megamind vs. The Doom Syndicate (2024)

1. Megamind vs. The Doom Syndicate (2024)

IMDb: 2.2

Megamind'ın eski kötü adam takımı The Doom Syndicate geri döndü. Yeni mavi taçlı kahramanımız, eski kötü takım arkadaşlarının Metro City'yi Ay'a fırlatmasını engellemek için arkadaşlarını bir araya getirene kadar artık kötü görünmeye devam etmelidir.

Yönetmen: Eric Fogel

Oyuncular: Keith Ferguson, Laura Post, Josh Brener

2. Madame Web (2024)

2. Madame Web (2024)

IMDb: 3.7

Cassandra Webb, durugörü belirtileri göstermeye başlayan New York metropol sağlık görevlisidir. Geçmişiyle ilgili gerçeklere meydan okumak zorunda kalan kadının, üç genç kadını, onların yok edilmesini isteyen ölümcül bir düşmandan koruması gerekiyor.

Yönetmen: S.J. Clarkson

Oyuncular: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced

3. The Last Airbender (2010)

3. The Last Airbender (2010)

IMDb: 4

Film, dört elementin tamamında ustalaşması ve Ateş Ulusu'nun Su Kabilelerini ve Dünya Krallığını köleleştirmesini durdurması gereken, uzun bir Avatar soyunun genç varisi olan Aang'ın maceralarını konu alıyor.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Noah Ringer, Nicola Peltz Beckham, Jackson Rathbone

4. Mea Culpa (2024)

4. Mea Culpa (2024)

IMDb: 4.1

Film, kız arkadaşını öldürmekle suçlanan bir sanatçının davasını üstlenen hırslı bir ceza savunma avukatının ortak olma arzusunu konu alıyor.

Yönetmen: Tyler Perry

Oyuncular: Kelly Rowland, Trevante Rhodes, Nick Sagar

5. This Is Me... Now (2024)

5. This Is Me... Now (2024)

IMDb: 4.6

Aynı isimli albümünün çıkışıyla aynı zamana denk gelen bu anlatı odaklı macera, Jennifer Lopez'in aşka olan yolculuğunun hikayesini kendi gözlerinden anlatıyor.

Yönetmen: Dave Meyers

Oyuncular: Jennifer Lopez, Fat Joe, Jane Fonda

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6. Imaginary (2024)

6. Imaginary (2024)

IMDb: 4.9

Çocukluğunun geçtiği eve dönen bir kadın, geride bıraktığı hayali arkadaşının çok gerçek olduğunu ve onu terk ettiği için mutsuz olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Jeff Wadlow

Oyuncular: DeWanda Wise, Taegen Burns, Pyper Braun

7. Miller's Girl (2024)

7. Miller's Girl (2024)

IMDb: 5.2

Film, yaratıcı yazma ödevinin, yaşça büyük bir öğretmen ile onun yetenekli öğrencisi arasında karmaşık bir ilişkiler ağına dönüşmesine neden olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jade Halley Bartlett

Oyuncular: Martin Freeman, Jenna Ortega, Bashir Salahuddin

8. The Thundermans Return (2024)

8. The Thundermans Return (2024)

IMDb: 5.4

Bu süper kahraman filmi suçla mücadelede yeni bir döneme başlayan aileye odaklanıyor. Bir kurtarma işlemi ters gittiğinde Thunderman'ler Hiddenville'e geri gönderilir.

Yönetmen: Trevor Kirschner

Oyuncular: Kira Kosarin, Jack Griffo, Addison Riecke

9. Five Nights at Freddy's (2023)

9. Five Nights at Freddy's (2023)

IMDb: 5.5

Sorunlu bir güvenlik görevlisi Freddy Fazbear's Pizza'da çalışmaya başlar. İşteki ilk gecesinde, gece vardiyasını atlatmanın o kadar da kolay olmayacağını fark eder. Çok yakında Freddy'de gerçekte ne olduğunu anlamaya başlar.

Yönetmen: Emma Tammi

Oyuncular: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail

10. The Marvels (2023)

10. The Marvels (2023)

IMDb: 5.6

Film, Carol Danvers'ın güçlerinin Kamala Khan ve Monica Rambeau'nunkilerle karışmasını ve bunun onları evreni kurtarmak için birlikte çalışmaya zorlamasını konu alıyor.

Yönetmen: Nia DaCosta

Oyuncular: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani

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11. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire (2023)

11. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire (2023)

IMDb: 5.6

Uzak bir ayın kenarındaki barışçıl bir yerleşim, kendisini zalim bir yönetici gücün orduları tarafından tehdit altında bulduğunda, köylüler arasında yaşayan gizemli bir yabancı, onların hayatta kalmak için en büyük umudu haline gelir.

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein

12. Code 8: Part II (2024)

12. Code 8: Part II (2024)

IMDb: 5.7

Film, yolsuzluk yapan polis memurları tarafından öldürülen kardeşi için adaleti sağlamak için mücadele eden bir kızın hikayesini konu alıyor. Eski bir mahkum ve eski ortağının yardımını ister. Ama son derece saygın ve iyi korunan bir polis çavuşuyla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Jeff Chan

Oyuncular: Robbie Amell, Stephen Amell, Alex Mallari Jr.

13. Mean Girls (2024)

13. Mean Girls (2024)

IMDb: 5.8

Cady Heron, yeni okulunda birinci sınıf kızlar grubu olan Plastics'in gözdesidir. Ancak alfa Plastik Regina George'un eski erkek arkadaşı Aaron Samuels'e aşık olma hatasını yaptığında her şey değişir.

Yönetmenler: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.

Oyuncular: Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli'i Cravalho

14. Argylle (2024)

14. Argylle (2024)

IMDb: 5.8

Gizli bir ajan ve küresel bir casus örgütü hakkında casusluk romanları yazan münzevi bir yazar, yazdığı yeni kitabın olay örgüsünün gerçek dünyadaki olayları gerçek zamanlı olarak yansıtmaya başladığını fark eder.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell

15. Spaceman (2024)

15. Spaceman (2024)

IMDb: 5.8

Güneş sisteminin sınırındaki tek başına görevine başlayalı yarım yıl olmuşken, Dünya'daki hayatının durumuyla ilgilenen bir astronot, gemisinin bağırsaklarında keşfettiği kadim bir yaratıktan yardım alır.

Yönetmen: Johan Renck

Oyuncular: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano

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