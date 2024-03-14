IMDb Puanları Yere Çakıldığı Halde Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
IMDb Puanları Yere Çakıldığı Halde Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Merhabalar. Bu içerikte son dönemlerin en çok izlenen ancak IMDb puanlamasında adeta yere çakılan filmleri sizler için derledik. Bakalım siz bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Megamind vs. The Doom Syndicate (2024)
2. Madame Web (2024)
3. The Last Airbender (2010)
4. Mea Culpa (2024)
5. This Is Me... Now (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Imaginary (2024)
7. Miller's Girl (2024)
8. The Thundermans Return (2024)
9. Five Nights at Freddy's (2023)
10. The Marvels (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire (2023)
12. Code 8: Part II (2024)
13. Mean Girls (2024)
14. Argylle (2024)
15. Spaceman (2024)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda