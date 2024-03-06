Bir Kere Başladıktan Sonra Bağımlısı Olacağınız Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri
Bir Kere Başladıktan Sonra Bağımlısı Olacağınız Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri
Merhabalar.
Bu içerikte son zamanların IMDb puanı en yüksek olan ve herkesin severek izlediği yabancı dizileri topladık. Avatar'dan The Boys'a kadar işte karşınızda birbirinden kaliteli yabancı diziler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Avatar: The Last Airbender (2024 - )
2. True Detective (2014 - )
3. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)
4. Halo (2022 - )
5. Constellation (2024 - )
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Resident Alien (2021 - )
7. Yellowstone (2018 - )
8. Fargo (2014 - 2024)
9. Curb Your Enthusiasm (2000 - 2024)
10. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Warrior (2019 - 2023)
12. The Sopranos (1999 - 2007)
13. NCIS (2003 - )
14. Tracker (2024 - )
15. The Boys (2019 - )
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda