Bir Kere Başladıktan Sonra Bağımlısı Olacağınız Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

IMDb: 8.7

Dünyanın en güçlü süper kahramanları (Supes) gizlice toplumu kendi kaprislerine göre yönlendirir, ta ki Supes'in kurbanı olan zayıf takım 'The Boys', 'The Seven' ve 'Vought International'ı devirmek için bir plan yapana kadar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr