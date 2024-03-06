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Bir Kere Başladıktan Sonra Bağımlısı Olacağınız Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

Bir Kere Başladıktan Sonra Bağımlısı Olacağınız Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 17:14

Merhabalar.

Bu içerikte son zamanların IMDb puanı en yüksek olan ve herkesin severek izlediği yabancı dizileri topladık. Avatar'dan The Boys'a kadar işte karşınızda birbirinden kaliteli yabancı diziler...

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1. Avatar: The Last Airbender (2024 - )

1. Avatar: The Last Airbender (2024 - )

IMDb: 7.4

Çok sevilen Avatar çizgi serisinde uyarlanan bu dizi, Avatar olarak bilinen genç bir çocuğun dünyayı kurtarmak için dört temel güce hakim olmasını ve onu durdurmaya kararlı bir düşmana karşı savaşmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Albert Kim

Oyuncular: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley

2. True Detective (2014 - )

2. True Detective (2014 - )

IMDb: 8.9

True Dedective, polis soruşturmalarının hem kanun içindeki hem de kanun dışındaki ilgili kişilerin kişisel ve mesleki sırlarını ortaya çıkardığı bir antoloji dizisi olarak karşımıza çıkıyor.

Yaratıcılar: Nic Pizzolatto, Issa López

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

3. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

3. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

IMDb: 9

Dizi, Rick ve Michonne'un aşk hikayesini konu alıyor. Bu ikili, sürekli değişen bir dünya içinde kendilerini yaşayanlara karşı bir savaşın içinde mi bulacaklar yoksa kendilerinin de 'The Walking Dead' olduklarını mı keşfedecekler?

Yaratıcılar: Scott M. Gimple, Danai Gurira, Andrew Lincoln

Oyuncular: Andrew Lincoln, Danai Gurira, John Martineau

4. Halo (2022 - )

4. Halo (2022 - )

IMDb: 7.2

Dizi, galaksi yok olmanın eşiğindeyken usta şef John-117'nin Spartalılardan oluşan ekibini Covenant olarak bilinen uzaylı tehdidine karşı yönetmesini ve amansız bir mücadeleye girişmesini konu alıyor.

Yaratıcılar: Steven Kane, Kyle Killen

Oyuncular: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac

5. Constellation (2024 - )

5. Constellation (2024 - )

IMDb: 7

Jo, uzayda yaşanan bir felaketin ardından dünyaya geri döner ve hayatında eksik parçalar olduğunu keşfeder. Bunun üzerine uzay yolculuğunun gizli sırları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve kaybettiklerini geri almak için yola çıkar.

Oyuncular: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D'Arcy

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6. Resident Alien (2021 - )

6. Resident Alien (2021 - )

IMDb: 8.1

Dünyaya düşen bir uzaylı, Colorado'daki küçük bir kasaba doktorunun kimliğine bürünür ve yavaş yavaş Dünya'daki gizli görevinin ahlaki ikilemiyle boğuşmaya başlar.

Yaratıcı: Chris Sheridan

Oyuncular: Alan Tudyk, Sara Tomko, Alice Wetterlund

7. Yellowstone (2018 - )

7. Yellowstone (2018 - )

IMDb: 8.7

Dizi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bitişik çiftliği kontrol eden arazi geliştiricileri, bir Kızılderili koruma alanı ve Amerika'nın ilk Ulusal Parkı gibi komşularının sürekli saldırısı altında olan John Dutton liderliğindeki Dutton ailesini konu alıyor.

Yaratıcılar: John Linson, Taylor Sheridan

Oyuncular: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly

8. Fargo (2014 - 2024)

8. Fargo (2014 - 2024)

IMDb: 8.9

Esrarengiz bir kiralık katil olan Lorne Malvo, bir kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Malvo, hastanede tanıştığı Lester Nygaard adındaki bir adamın hayatını tümden değiştirir. Malvo'dan etkilenen Lester, işlediği cinayetle hayatında bambaşka bir sayfa açar.

Yaratıcı: Noah Hawley

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman

9. Curb Your Enthusiasm (2000 - 2024)

9. Curb Your Enthusiasm (2000 - 2024)

IMDb: 8.8

Larry David, günlük yaşamın görünüşte önemsiz ayrıntılarının ne kadar feci bir olaylar zincirine yol açabileceğini gösteren bu komedi dizisinde kendisinin abartılı bir versiyonunu canlandırıyor.

Yaratıcı: Larry David

Oyuncular: Larry David, Cheryl Hines, Jeff Garlin

10. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )

10. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )

IMDb: 7

İki yabancı, onlara casusluk, zenginlik ve seyahat dolu bir hayat sunan bir casus teşkilatında iş bulur. İşin can alıcı noktası ise görücü usulü evlilik yaparak yeni kimliklere sahip olmalarıdır.

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano

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11. Warrior (2019 - 2023)

11. Warrior (2019 - 2023)

IMDb: 8.4

1800'lerin sonlarındaki Tong Savaşları sırasında, Çinli bir dövüş sanatları dehası olan Ah Sahm, San Francisco'ya göç eder ve Çin Mahallesi'ndeki en güçlü Tong için baltacı olur.

Yaratıcı: Jonathan Tropper

Oyuncular: Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason Tobin

12. The Sopranos (1999 - 2007)

12. The Sopranos (1999 - 2007)

IMDb: 9.2

New Jerseyli mafya patronu Tony Soprano, evinde ve iş hayatında zihinsel durumunu etkileyen kişisel ve mesleki sorunlarla uğraşır ve bu durum onu profesyonel psikiyatrik danışmanlık almaya yönlendirir.

Yaratıcı: David Chase

Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco

13. NCIS (2003 - )

13. NCIS (2003 - )

IMDb: 7.8

Dizi, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri personeliyle bağlantılı ceza davalarının temeline inen Donanma Kriminal Soruşturma Servisi'nin (NCIS) Büyük Vaka Müdahale Ekibini (MCRT) takip ediyor.

Yaratıcı: Donald P. Bellisario, Don McGill

Oyuncular: David McCallum, Sean Murray, Mark Harmon

14. Tracker (2024 - )

14. Tracker (2024 - )

IMDb: 6.7

Colter Shaw, eski tarz karavanıyla ülkeyi dolaşır, polise ve sivil vatandaşlara suçları çözmede ve kayıp kişileri bulmada yardım eder. Ta ki son vakası her şeyi değiştirene kadar.

Yaratıcı: Ben H. Winters

Oyuncular: Justin Hartley, Robin Weigert, Abby McEnany

15. The Boys (2019 - )

15. The Boys (2019 - )

IMDb: 8.7

Dünyanın en güçlü süper kahramanları (Supes) gizlice toplumu kendi kaprislerine göre yönlendirir, ta ki Supes'in kurbanı olan zayıf takım 'The Boys', 'The Seven' ve 'Vought International'ı devirmek için bir plan yapana kadar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr

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