Bir Kere Başladıktan Sonra Bağımlısı Olacağınız Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

IMDb: 7.4

Çok sevilen Avatar çizgi serisinde uyarlanan bu dizi, Avatar olarak bilinen genç bir çocuğun dünyayı kurtarmak için dört temel güce hakim olmasını ve onu durdurmaya kararlı bir düşmana karşı savaşmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Albert Kim

Oyuncular: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley